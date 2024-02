Aston Martin: megtettük a szükséges lépéseket az AMR24-gyel

Miközben sok rivális komolyabb koncepcióváltást eszközölt 2024-re, az Aston a tavalyi modelljének evolúciójára helyezte a hangsúlyt. A bahreini tesztek alapján a csapat pedig úgy látja, sikerült elérniük a várt fejlődést a kezdeti csomaggal, még ha nem is feltétlenül villogtak a különböző időeredményekkel.

„Úgy vágtunk neki a télnek, hogy mindenképpen tenni akartunk egy lépést az idei évre. Bár ez a tavalyi autó evolúciója, azt akartuk, hogy jelentős előrelépést hozzon. A látottak alapján pedig elmondhatjuk, hogy sikerült elérni ezt a lépést, aminek örülünk” – nyilatkozta Fallows.

„A legfontosabb szerintem most az, innen merre megyünk tovább. Nem voltunk makulátlanul elégedettek azzal, ahogyan a tavalyi évközi fejlesztés alakult, szóval most biztosítani akartuk, hogy a legmagasabb szinten tudunk teljesíteni ezen a területen is. Emiatt elsősorban arra koncentráltunk, hogy tegyünk egy szép lépést 2023-hoz viszonyítva, ami sikerült is. Ezt a négyzetet tehát kipipálhatjuk.”

Alonso az autójuk bemutatóján egyértelművé tette, hogy az Astonnak főként a végsebességen és a gyorskanyaros tempóján kell javítania. „A tél folyamán igyekeztünk arra koncentrálni, hogy jó legyen vezetni az autót, jó legyen az egyensúly” – válaszolta Fallows, amikor a Motorsport.com ezekről a célokról kérdezte őt.

„Szerintem többnyire elégedettek lehetünk azzal, ahol most tartunk. Tudjuk, hogy mindig van min javítani, és ezért térünk folyamatosan vissza a szélcsatornába és a tervezőasztalhoz. A három nap alatt viszont sok mindent sikerült elérni, sok elemet teszteltünk, és elégedettek vagyunk a végeredménnyel.”

Idén ráadásul segített nekik, hogy a két állandó versenyzőjükkel tesztelhettek...