Aston Martin: még mindig vannak megoldásra váró problémák a sprintfutamokkal kapcsolatban

Miután már jó ideje azon dolgozik a sorozat, hogy valamilyen formában megújítsa a versenyhétvégék formátumát, most úgy tűnik, hogy végre előrelépés történt ezen a téren, hiszen a sprintfutam ötlete komolyabb támogatást kapott az istállók részéről.

A tervet már ismerhetjük: pénteken hagyományos időmérő, amely a szombati, 100 km-es sprintfutam rajtsorrendjét határozza meg, amely aztán a vasárnapi főfutam indulási sorrendjéről dönt majd, és vélhetően pontokat is osztanak majd érte.

Az F1 Bizottság legutóbbi ülésén abban egyeztek meg, hogy egy munkacsoport kidolgozza majd a pontos részleteket a sprintversenyekkel kapcsolatban, hiszen még több tisztázásra váró pont is akad.

Az Aston Martin technikai igazgatója, Andrew Green viszont elmondta, hogy még a technikai oldalon is számos dolgot kellene tisztázni, mielőtt az istálló teljesen beleegyezne a tervekbe. „Kelleni fognak szabályok, de egyelőre még nem kaptunk ilyeneket” – kezdte.

„Láttuk a javaslatot, amelyet a legtöbb csapat szívesen vizsgál meg, de az ördög a részletekben rejlik, és ezeket a részleteket még nem fedték fel. Sok megbeszélésre váró pont van még. Simán eszedbe is juthat néhány, mint például, hogy mennyit lehet változtatni az autón az események között.”

„Fékek, cserélhetünk fékeket? Ami még fontosabb, mi történik az erőforrásokkal? Igazából meg van kötve a kezünk, mert a motorokat egy bizonyos típusú szezonra terveztük meg, ettől eltérni pedig elég nagy kihívás is lehet.”

„Szóval még sok megbeszélnivalónk van. Sok kitalálásra váró részlet. Szerintem megvan az általános egyetértés, hogy meg akarjuk csinálni. Ahogy már mondtam viszont, az ördög mindig a részletekben rejlik” – hangsúlyozta ismét Green.

Bár a csapatok többnyire az ötlet mellett állnak, a versenyzők esetében ezt már nem lehet elmondani. Az eddigi leghangosabb Sebastian Vettel volt, aki elmondta, hogy a sprintversenyeknek nincsen semmi értelme, és több kollégájával együtt attól tart, hogy így csökkenni fog a vasárnapi viadalok értéke.

A csapatfőnök, Otmar Szafnauer eközben Green véleményével van egy hullámhosszon, mivel ő is úgy látja, hogy először látni kellene a teljesen kidolgozott terveket, még mielőtt bármibe is beleegyeznének, de azért Vettel félelmét is megérti.

„Ahhoz, hogy megvalósuljanak az ilyen futamok, elengedhetetlen, hogy lefektessük a megfelelő szabályokat. Ha azokat nem sikerül jól kidolgozni, mert az autókat már megterveztük és megépítettük egy bizonyos módon, akkor az alááshatja a főfutamot” – hangzott Szafnauer véleménye is az ügyben.

