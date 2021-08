Aston Martin: Még mindig van 1,44 liter üzemanyag Vettel kocsijában!

Mint ismert, Sebastian Vettelt kizárták a Magyar Nagydíjról, mivel az FIA csak 0,3 liter üzemanyagot talált a kocsijában a verseny után, az Aston Martin pedig benyújtotta a fellebbezési kérelmet a döntés ellen. Az Aston Martin csapatfőnöke, Otmar Szafnauer a Motorsport-Magazin.com-nak nyilatkozott a témában.

A csapatfőnök tartja magát ahhoz, hogy még 1,44 liter üzemanyagnak kell lennie a kocsiban, tehát betartották a szabályokat:

„Még mindig van 1,44 liter üzemanyag az autónkban. Csak az üzemanyagpumpával van gondunk, ezért kellett félreállnunk az autóval” – mondta Szafnauer.

Szafnauer azt is elmondta, miért ilyen biztos abban, hogy közel két liter üzemanyaguk maradt az autóban a célba érés után:

„Tudjuk, hogy mennyi benzint töltöttünk Sebastian autójába, ahogy az üzemanyag-átfolyásmérőnek köszönhetően azt is, hogy mennyit használtunk fel belőle. És mivel meg kell adnunk, hogy mennyi üzemanyaggal kezdjük meg a futamot, így be is tudjuk bizonyítani ezt” – tette hozzá a csapatfőnök.

A stewardokat nem győzte meg Szafnauer érvelése, ugyanis a szabályok szerint legalább egy liter üzemanyag levételére lehetőséget kell adni az FIA-nak, azonban az FIA garázsában hiába próbálkoztak a megfelelő mennyiség kinyerésével, ez nem jött össze.

Most Vettel AMR21-ét az FIA technikai részlege az FIA egyik létesítményébe szállítja, hogy a további eljárásokhoz rendelkezésre álljon a kocsi. A csapat már benyújtotta a fellebbezési kérelmet, egyelőre nem tudni, mikor érkezik további hír az ügyben.

