Aston Martin: Fernando tartja a szavát, most Lance Stroll jön

Az Aston Martin Racing múlt héten jelentette be, hogy új, hosszú távú szerződést kötött Fernando Alonsóval, amely legalább 2026-is, vagyis az új szabályok első évéig fog tartani.

De annak ellenére, hogy a szerződéssel kapcsolatos tárgyalások a két fél között egyértelműen zajlottak, miután elkezdődtek, a csapatfőnök Mike Krack elárulta, nem volt meggyőződve arról, hogy Alonso folytatni akarja a versenyzést. Amikor Kínában erről kérdezték, így felelt:

„Nem voltam meggyőződve arról, hogy Fernando az F1-ben akar maradni. Fernando nagyon világosan megmondta, amikor csatlakozott, hogy a naptár és az utazás sok energiát vesz el, különösen, ha úgy akarja csinálni a dolgokat, ahogy ő csinálja.”

„nincs 99 százalék. És ezért van az, hogy a naptár mindent kivesz belőled. És azt hiszem, már sokszor elmondta azt, hogy nincs élet az F1 mellett, vagy 100 százalékosan benne vagy, vagy pedig nem.”

„És amikor látod, hogyan dolgozik, hogyan kommunikál a garázsban, akkor látod, hogy 100 százalékosan benne van. És azt is megérted, amikor azt mondja, hogy nincs élet az F1 mellett, az igaz.”

„Szóval figyelembe véve, hogy voltak aggályaim, hogy azt fogja mondani, hogy valami mást akar csinálni az életben, nagyon boldog voltam, amikor láttam, hogy jobban szereti az F1-et, mint a magánéletet.”

A spekulációk az elmúlt hónapokban a Red Bull-lal és a Mercedesszel is kapcsolatba hozták Alonsót, de Krack kijelentette, hogy belülről semmi jel nem utalt arra, hogy a kétszeres világbajnok mást tenni, mint amit ígért: ha úgy dönt, hogy az F1-ben akar maradni, akkor az Aston Martin lesz számára a prioritás:

„Fernando állja a szavát. Azt mondta nekünk, amit kifelé is kommunikált. Azt mondta, először saját magával kell beszélnie, el kell döntenie, hogy akarja-e folytatni. És ha akarja, akkor először az Aston Martinnal akar beszélni.”

„És ez is történt. Most nagyon boldogok vagyunk, hogy úgy végződött a dolog, ahogy végződött” – tette hozzá a csapatfőnök.

Mivel a 2025-ös F1-es pilótapiac nagyon bizonytalan és sok mozgolódásra van kilátás, Krack azt mondta, egy korai határidőben állapodtak meg Alonsóval a döntése meghozatalára:

„Mindig is adtunk magunknak valamilyen dátumot, amikorra meg akartuk hozni a döntést. Volt egy megállapodás, amit elég korán meghoztunk, és nagyon jó volt látni, hogy mindenki tartotta magát a szavához. Szóval tulajdonképpen úgy ment, ahogy arra számítottunk.”

Mivel Alonso szerződése már megvan, Krack azt mondta, hogy várhatóan most felgyorsulnak az erőfeszítések, hogy Alonso csapattársával, Lance Stroll-lal is megállapodjanak a folytatásról:

„A múlt héten elsősorban Fernandóról volt szó, de azt is tudjuk, hogy az Aston Martin Lance otthona. Tudjuk ezt, és az egész projekt mindig is körülötte forgott. Szóval a folytonosságra törekszünk. Mindig is mondtam, hogy ez nagyon fontos, és majd meglátjuk, mi lesz a következő hetekben.”

