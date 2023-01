Aston Martin: ezért jelent előrelépést Vettelhez képest is Alonso szerződtetése

A Motorsport Games rFactor 2 játéka is része az F1 Arcade titkos receptjének

Miami, FL – 2023. január 30. – Adam Breeden, a kompetitív szocializáció úttörője az Egyesült Királyságban és az ágazat néhány legsikeresebb koncepciója mögött álló vállalkozói erő hivatalosan is megnyitotta legambiciózusabb és legizgalmasabb projektjét. Az F1® Arcade, a világ első hivatalos prémium F1-es élményhelyszíne 2022. december 12-én nyílt meg Londonban, a One New Change, St. Pauls épületében.