Aston Martin: Ez egy mamut nagyságú feladat!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Aston Martin minden tőle telhetőt megtesz, hogy a csapat minél hamarabb megkezdhesse a munkát az új gyárban. Az infrastruktúra megfelelő szinte hozása alapvető követelmény az istálló számára, hogy teljes erőbedobással a Mercedes legyőzésére koncentráljanak.

„Ez egy mamut nagyságú feladat” – mondta el Szafnauer. „Könnyű elfelejteni, hogy egy vadonatúj korszak alapjait fektettük le egy nagy globális környezeti kihívás közepette, miközben ezeket a feladatokat egyensúlyba hoztuk az eddigi legsikeresebb Forma-1-es szezonunkkal.”

A csapat tehát már jó ideje nagyon elszántan dolgozik az Aston Martin égisze alatt, amely találkozik a tulajdonos, Lawrence Stroll igényeivel, aki olyan gyorsan versenyképessé szeretné tenni az alakulatot, amilyen gyorsan csak lehetséges. Gyári csapatként ez azt jelenti, hogy nem lesznek többé megelégedve a TOP istállók mögötti helyezésekkel.

„Míg a kihívás egykoron az volt, hogy a leghatékonyabb csapattá váljunk, most izgalmas lehetőség nyílik rá, hogy TOP csapatként lépjünk elő” – összegezte a gondolatait a csapatfőnök, aki azt is hozzátette, hogy az istállónak most már minden összetevője a rendelkezésükre áll, ami a sikerhez szükségeltetik.