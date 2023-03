Aston Martin: Csak a győzelmet tűzhetjük ki magunk elé!

Győzhet az Aston Martin Racing a mai futamon Szaúd-Arábiában? Az óvatos vélekedések szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha a Red Bull nagy hibát vét a versenyen. Perez egyelőre magabiztosnak tűnik, és a bikások versenytempója is erősnek tűnt pénteken, de az Aston csapatvezetője szerint a 2. helyről csak a győzelmet tűzhetik ki maguk elé.

„Alapvetően bebizonyítottuk, hogy az autó itt is működik” – elemezte az időmérős teljesítményüket Krack. „Ha az első sorból indulsz, nem a 2. helyért hajtasz. Nagyon meglepődnék, ha Fernando másképp gondolná ezt. Az egész csapat igyekszik a legjobbat kihozni belőle. Nem azért vagyunk itt, hogy a 2. helyen végezzünk. Csak egy Red Bull van előttünk.”

Egyelőre valóban ez a helyzet, hiszen Max Verstappen a 15. helyről indulhat, és a hollandnak bizony arra is oda kell figyelnie a felzárkózás során, hogy ne vétsen hibákat, illetve ne kerüljön bele olyan ütközésekbe, amelyek a versenyét veszélyeztethetik.

Ráadásul hiába van több remek előzési pont is Szaúd-Arábiában, a középmezőnyben kialakuló DRS-vonatok bizony komoly fejtörést okozhatnak még egy gyorsabb autónak is. Ezeket a véleményeket osztja Krack is.

„Nem hiszem, hogy olyan könnyű mindenkit megelőzni” – vélekedett a csapatfőnök. „Úgy értem, nagyon szoros a helyzet, sok minden történhet a versenyen. Nagyon pozitívak vagyunk.”

A Mercedes a Red Bull útjára léphet?