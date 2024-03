Aston Martin: Alonso „sosem sodorna veszélyes helyzetbe másokat”

A kétszeres világbajnok a futamot követően kapott 20 másodperces időbüntetést, mivel a bírák úgy ítélték meg, hogy George Russell komoly balesetét az ő szokatlan és kiszámíthatatlan vezetése idézte elő.

Alonso a hétvége után a közösségi oldalán írt arról, hogy csalódott a büntetés miatt, és nem is ért vele egyet, mivel úgy gondolja, hogy amit csinált, még elfogadható volt. Most Krack is megszólalt a témában, és természetesen védelmébe vette a pilótáját, aki szerinte sosem veszélyeztetne másokat.

„Először is, a motorsport világában mindenki megkönnyebbült, hogy George rendben van és sértetlenül megúszta a balesetet. Emellett szeretném, ha tudnátok, hogy teljes mértékben támogatjuk Fernandót. Ő a legtapasztaltabb pilóta a Forma-1-ben. Több versenyen vett részt, mint bárki más, és több mint 20 év tapasztalatával rendelkezik. Több kategóriában is többszörös világbajnoknak mondhatja magát” – írta Krack a csapat által kiadott közleményben.

„Fernando egy fenomenális versenyző, aki a kelléktára összes eszközét felhasználta arra, hogy George előtt érjen célba – ugyanezt láthattuk tőle tavaly Brazíliában is Sergio [Perez] ellen. Ez a motorsport művészete a legmagasabb szinten. Ő sosem sodorna veszélyes helyzetbe másokat.”

Az Astonnak egyébként 96 órája volt a futamot követően arra, hogy felülvizsgálatot kérjen a büntetés kapcsán, de nem éltek ezzel a lehetőséggel, mivel egyszerűen nem volt semmilyen új bizonyítékuk, amely megváltoztathatta volna az ügy végkimenetelét.

„20 másodperces időbüntetést kapni úgy, hogy nem volt kontakt a másik autóval, kissé keserű pirula, de el kell fogadnunk a döntést. A lehető legjobban próbáltunk érvelni, de új bizonyítékok híján nem kérhetünk felülvizsgálatot.”

Krack ezt annak kapcsán mondta, hogy az FIA bírái már az eredeti meghallgatás idejekor birtokában voltak a releváns telemetriai adatoknak, amelyek megmutatták, hogy Alonso valóban rendkívüli módon eltért a korábbi kanyarvételeitől abban a bizonyos körben, és mivel a csapat nem tudna ennek kapcsán újat mutatni, így értelme sincs a fellebbezésnek.

Az ausztrál futam az Aston szempontjából persze az Alonsóval történtek miatt marad emlékezetes, de azért a csapat másik pilótája, Lance Stroll is egészen jó versenyt futott. A kanadai így értékelte az előző hétvégét.