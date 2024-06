Aston Martin: a győzelmekért fogunk harcolni, a kérdés csak az, mikor

Fernando Alonso és Lance Stroll a hatodik és hetedik helyen ért célba a Kanadai Nagydíjon, amivel a csapat az idei legtöbb pontját szerezte. Egy másik pozitívum lehet még, hogy Alonso a célban csak 17,5 másodpercre volt Max Verstappentől, bár az is igaz, hogy a futamon kétszer is bejött a biztonsági autó.

Az Aston alapvetően egész hétvégén versenyképesebbnek tűnt, mint a korábbi futamokon, de így is hatalmas a kontraszt a tavalyi évhez képest, amikor a spanyol versenyző még sorra szerezte a dobogós helyeket.

A silverstone-i gárdának alapvetően nincs esélye a legjobbakkal harcolni, és Kanada után nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedes is becsatlakozott a Red Bull, Ferrari és McLaren küzdelmébe. Az Aston is erre a szintre törekszik, Krack pedig arról beszélt, hogy idővel majd ismét eljuthatnak idáig.

„Nagyon kemény és szoros csatát láthattunk a győzelemért. Sajnos mi egyikőjükkel sem tudtuk felvenni a versenyt, és ez egy olyan lecke, amelyet magunkkal kell vinnünk. Jó eredményt értünk el, 14 pontot szereztünk, de sosem voltunk olyan pozícióban, hogy kihívói tudjunk lenni az előttünk lévőknek.”

„Rendkívül fontos, hogy fókuszáltak maradjunk és ne ragadtassuk el magunkat néhány ponttól, vagy attól, hogy most szereztük idén a legtöbb pontot.” Az Aston Martin persze fejlesztésekkel is készül a folytatásra, és Krack is biztos benne, hogy előbb-utóbb ott lehetnek majd a legjobb négy istálló nyakán.

„Szerintem igen. Meg vagyok róla győződve. A kérdés persze az, mikor” – válaszolta arra a kérdésre, hogy ők is harcolhatnak-e majd a győzelmekért. „Az aerodinamikai fejlesztés azonban időbe telik, szóval ha ma találsz valamit mondjuk a padlólemeznél, akkor hetekbe telik azt kifejleszteni. A következő négy hétben ráadásul folyamatosan jönnek a versenyek.”

„Folyamatosan azon dolgozunk, hogy elkészüljünk az elemekkel, de sosem érkezhetnek elég gyorsan. Szóval muszáj türelmesnek lennünk, és maximalizálnunk kell a jelenlegi csomagot is. Nem lehet amiatt panaszkodni, hogy még nincsenek meg az alkatrészek, mert a futamokat ugyanúgy teljesíteni kell.”

A csapat versenyzői egyébként nem tűnnek túl optimistának a folytatást illetően.