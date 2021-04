Arról pletykálnak, hogy új tulajdonoshoz kerül az F1 sereghajtója

Egyre több pletykát lehet hallani arról, hogy új tulajdonoshoz kerülhet a Haas Forma-1-es csapata. Mint ismert, az amerikai üzletember Gene Haas által alapított istálló 2016-ban érkezett meg a száguldó cirkuszba, a legjobb évüket 2018-ban produkálták, a legrosszabbat pedig tavaly – ugyanakkor jó esély van arra, hogy az idei szezonjuk még rosszabb lesz.

Gene Haas már 2019-ben közel állt ahhoz, hogy megváljon a csapattól, majd az új Concorde-egyezményt is azért írta alá, mert úgy véli, az új szabályoknak köszönhetően versenyképesebbek lehetnek. Az egyezmény 2025 végéig szól, azonban problémamentesen elhagyhatja a Forma-1-et, amennyiben eladja a csapatát.

A pletykák szerint pedig a csapat új tulajdonosa Dmitrij Mazepin lehet, aki a Haas-pilóta Nyikita Mazepin édesapja. Bár a pletyka egy nem kifejezetten ismert Twitter-oldaltól származik, teljesen elképzelhető ez az eshetőség.

Idősebb Mazepin cége, az Uralkali idén a Haas névadó szponzora lett, a kocsi mondhatni egy orosz zászlót öltött magára, az autóbemutatót pedig még hónapokkal ezelőtt orosz idő szerint délelőtt 9 órakor, amerikai idő szerint viszont éjjel tartották.

Az pedig nem titok, hogy az orosz üzletember baráti kapcsolatot ápol a hírhedt Rich Energy vezérigazgatójával, Williams Storey-val, aki még februárban azt jelentette be, hogy egy barátja többségi tulajdont szerzett egy jelenleg is létező F1-es csapatban, és az is sokatmondó, hogy Storey jövendőbeli világbajnoknak tartja Mazepint.

Nemrég hasonló hírről számolt be az F1 Paddock Employee Twitter-oldal is, amely azonban sokkal rejtélyesebben fogalmazott, mint a fent említett tweet:

„Egy jól informált forrástól úgy értesültem, hogy egy, a rajtrácson lévő csapat „jelentős” arculatváltást tervez a 2022-es szezonra, amely valószínűleg a névváltoztatást is magába foglalná” – áll a tweetben.

A két legvalószínűbb jelölt a Haas és az Alfa Romeo csapata lehetne: előbbi a fentebb már kifejtett okok miatt, míg egy ideje már pletykálják azt is, hogy közel sem biztos, hogy az olasz autómárka marad az F1-ben, így újra Saubernek hívhatják az istállót, amennyiben nem hosszabbítanak szerződést a felek.

