Áramszünet miatt nem lehetett álló rajt a Monacói Nagydíjon

A tervek szerint vasárnap délután 15 órakor kellett volna elkezdődnie a 2022-es Monacói Nagydíjnak, azonban az időjárás átrajzolta a terveket. A versenyirányítás először kilenc perccel, majd további hét perccel elcsúsztatta a rajtot, de két biztonsági autó mögött megtett felvezető kört követően visszatértek a pilóták a bokszba.

Azóta kiderült, első alkalommal nem az esőzés miatt kellett eltolni a rajt időpontját, hanem azért, mert egy áramszünet miatt meghibásodtak a rajtrácson a verseny elindításához szükséges elektronikai eszközök, és emiatt nem vághatott indulhatott a mezőny álló rajttal.

Lewis Hamilton a verseny után arról beszélt, szerinte két álló rajt is lehetséges lett volna, de azt a hétszeres bajnok is elismerte, hogy az eső után rettenetesen nagy volt a vízfüggöny, amit az autók felhúztak, ezért a gördülő rajt volt a legjobb megoldás.

A 2020-as előtt bevezetett szabály értelmében a piros zászlókat követően a versenyek álló rajttal is folytatódhatnak, ha a versenyigazgató ezt megfelelő megoldásnak találja. Ez alkalmazható lett volna a monacói versenyen is a futam elején és Schumacher balesetét követően is.

A legtöbb versenyző nem értette, miért nem indult el a verseny a tervezett időpontban, mivel úgy vélekedtek, hogy a pályát sújtó zivatart kezelni tudták volna.

Az FIA most közölte, folyamatosan figyelték a pálya felé közeledő felhőszakadást, és biztonsági okokból döntöttek a halasztás mellett, mivel ezen a hétvégén nem köröztek esős körülmények között a pilóták.

