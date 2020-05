Április végéig vár választ Vetteltől és Hamiltontól a Ferrari és a Mercedes

A Forma-1-ben jelenleg minden szünetel, az operációs tevékenységekre is csak videókonferencián vagy telefonon keresztül van lehetőség, de ez nem jelenti azt, hogy ne történne semmi a Forma-1 világában, így a versenyzői piac sem áll mozdulatlanul.

Tradícionálisan általában a Monacói Nagydíjon kezdtek elkezdeni pletykálni a jövő évi pilótapárosokról és csapatváltásáról, az utóbbi időben viszont már korábban indulnak a pletykák és a tárgyalások, és már most sok pletyka látott napvilágot a 2021-es felállásokkal kapcsolatosan.

Pletykáltak korábban Lewis Hamilton és Sebastian Vettel jövőjéről is, a Motorsport.com olasz kiadása szerint pedig a két többszörös világbajnoktól április végéig szeretne választ kapni a Mercedes, illetve a Ferrari. Látszólag nem kell sietniük, azonban a topcsapatokra nagyobb nyomás helyeződik ebben az időszakban.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto már korábban megerősítette, hogy a Ferrari számára Vettel az elsődleges opció, és már meg is kezdték a tárgyalásokat a német versenyzővel. Olasz sajtóhírek szerint viszont a hosszabbítás jelentős fizetéscsökkentéssel járna. A mostani hírek szerint Vettel 2 évre hosszabbíthat, viszont gyorsan kell válaszolnia, hogy negatív válasz esetén legyen ideje másokkal tárgyalnia a Ferrarinak.

Az pedig meglehetősen világos, hogy kik lehetnek Vettel alternatívái. Az egyik jelölt Daniel Ricciardo lehet, aki nagyon szereti Maranellót, viszont az ausztrálnak közölnie kell a szándékait a Renault-val, amely istállóval 2020 végéig érvényes a szerződése.

Ugyanez érvényes Carlos Sainzra is, aki a Motorsport.com olasz kiadása szerint már kapott is hosszabbítási ajánlatot a McLarentől, viszont nem sokáig lesz lehetősége aláírni a szerződést – a McLaren is szeretne választ a spanyol pilótájától.

A Ferrari „vész” esetén Antonio Giovinazzit hozhatja fel a csapatához, hiszen az olaszt már most is a Ferrarihoz köti a szerződése, így pár tollvonással elintézhetnék, hogy a maranellóiak autóját vezesse az Alfa Romeo versenyzője.

Nicholas Latifi, Williams Racing, Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in the press conference

Hasonló helyzetben van a Mercedes is. Nyilvánvalóan a német istálló abban reménykedik, hogy sikerül további két évre hosszabbítaniuk Hamiltonnal, aki így 10 szezont tölthetne a Mercedes Forma-1-es csapatánál.

Viszont amíg Hamilton nem ad választ, addig Toto Wolff más alternatívák után nézhet. A Mercedesnek is lenne „belsős megoldása” erre az esetre, hiszen George Russell hiába versenyez a Williamsnél, a Mercedes juniorja.

Éppen ezért kritikus fontosságú április, ugyanis a kirakós legfontosabb darabjai a helyükre kerülhetnek. A versenyhiány ismeretében a csapatok arra kérhetik a versenyzőiket, hogy fogadják el a fizetéscsökkentést (ebbe pár csapat pilótái már bele is mentek), ezért kvázi kompenzációként egy vagy két évre hosszabbíthatnak a csapataikkal.

A Motorsport.com olasz kiadása szerint tehát a bizonytalan jövő miatt a csapatok a stabilitást fogják választani a pilótapárosaik kapcsán, viszont pillanatnyilag csak öt versenyző rendelkezik szerződéssel 2021-re: Charles Leclerc 2024-ig, Max Verstappen 2023-ig, Sergio Perez 2022-ig, Esteban Ocon és George Russell pedig 2021-ig kötelezte el magát jelenlegi csapata mellett.

