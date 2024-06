Antonelli körül kérdőjelek, ármánykodó Jos Verstappen, az Alpine-ülésről döntő Briatore – így áll a pilótapiac az F1-ben

Ami igaz, az az, hogy Toto Wolff úgy döntött, hogy Antonelli ül majd az autóban, ha nem történik semmi váratlan. De ha mégis van esély Max Verstappen megszerzésére, akkor Antonelli számára nem lenne hely. Wolff nyitva tartja ezt az ajtót Verstappen számára, hiszen Verstappenék még nem döntöttek véglegesen Christian Horner és a Red Bull Racing elhagyása ellen.

És bár a médiában egyesek idegesek a mielőbbi döntés miatt, az igazság az, hogy minden érintettnek bőven van ideje. Verstappennek a Red Bull ülése biztosan megvan, ha nem váltana a Mercedeshez. Wolffnak pedig ott van Antonelli, ha Verstappen nem jön. Minden Verstappen döntésétől függ. Elméletileg akár a szezon végén is születhet döntés, nincs rajtuk időbeli nyomás.

Persze néhány előfeltételnek teljesülnie kell. Jos Verstappen a zárt ajtók mögött mindig is hangsúlyozta, hogy a Mercedesnek először az autóját kell rendbe tennie, mielőtt szóba kerülhetne a váltás. Úgy tűnik, a csapat ezt meg is teszi. Helmut Markónak pedig el kellene hagynia a Red Bullt ahhoz, hogy Verstappen aktiválja a kilépési záradékát. Ez is elképzelhető.

Amíg nem születik meg Verstappen döntése, addig egyelőre Carlos Sainz az átigazolási piac királya. „Carlos a dugó a palackban” - foglalta össze Kevin Magnussen. „Sok versenyző várja, hogy ő lépjen. Aztán az összes többi kő lehull. Ez az igazság.”

A hírek szerint Sainznak a Sauber/Audi és a Williams között kell választania. Az eredeti terv az volt, hogy még Barcelona előtt meghozza ezt a döntést, hogy a hazai nagydíjon bejelentésre kerülhessen sor. Ezt a tervet törölték. Sainz a Saubernél Andreas Seidlt és a Williamsnél James Vowlest is váratja.

„Hamarosan döntést hozok” - ígéri. „Nem akarok tovább várni. Kezd eljutni egy olyan pontra, ahol ez egy bizonyos helyet foglal el a fejemben, és ez már néhány hete így van. Itt az ideje, hogy döntést hozzak. Ez nemsokára meg fog történni.”

A Sauber/Audi mellett szól, hogy édesapja, idősebb Carlos szívesebben látná őt ott. Az Audi is kedvezően fizetett szerződést kínál. És a kilátásba helyezett gyári csapatot. Ugyanakkor az Audi csak olyan pilótákat akar a csapat fejlesztési fázisában, akik hosszú távon elkötelezettek. Ha 2025 végén történne valami a Red Bullnál vagy a Mercedesnél, Sainz le lenne kötve.

Ami ezt a szempontot illeti, Williams a vonzóbb ajánlat. Sainz már egy év után elhagyhatja az angol csapatot, ha ez így alakul. Vowles jelenleg komoly fejlesztéseket hajt végre, új személyzetet vesz fel, és a Mercedes erőforrása biztonságosnak tűnik 2026-ra. A Williams autója pedig jelenleg túl nehéz. Amint a túlsúly eltűnik, az autó versenyképes lehet.

„Senki sem tudja, mely csapatok lesznek erősek 2026-ban. Ez tiszta lutri” - mondja Sainz. „Ez teszi fontossá 2025-öt. A hosszú távú perspektíváról van szó, az erőforrás oldaláról, a csapat dinamikájáról. Mindezek a tényezők belejátszanak a döntésembe. Ezért tart az egész ilyen sokáig.”

A Sauber/Audi már hetekkel ezelőtt szerette volna hivatalosan is bemutatni Sainzot, mint Nico Hülkenberg új csapattársát. De Sainz folyamatosan halogatja a döntést. Éppen ezért Seidlnek el kell kezdenie konkrétabban tárgyalni a többi versenyzővel. Ahogy Magnussen mondja: Sainz a dugó. Amint ő kiesik, minden nagyon gyorsan fog történni.

Az Audi B-terv listáján állítólag négy név szerepel. Valtteri Bottas ismert név. Esteban Ocon talán nem számít a legjobb csapatjátékosnak, de piszok gyors. Pierre Gasly is szóba jöhet. És persze Liam Lawson, amennyiben az RB úgy dönt, hogy Daniel Ricciardóval folytatja.

A Red Bull nyomás alatt van Lawson miatt. Ha nem adnak neki Forma-1-es ülést 2025-re, akkor elveszítik a 22 éves fiatal tehetséghez való hozzáférést. Az Audi és a Red Bull azonban már évek óta szoros kapcsolatban áll a konszern szintjén. Nem kizárt, hogy Lawson az Audihoz kerül, de továbbra is a Red Bull-család tagja marad.

Ocon kapcsán megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint kizárja magát az olyan akciókkal, mint amilyenek a közelmúltban Monacóban és Kanadában voltak. A Williams is ezek közé tartozik. Mások még mindig nem húzzák ki a listájukról a gyorsasága miatt. Ezek közé tartozik a Sauber és a Haas. A Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao azt mondja: „Nem tárgyalnék vele, ha nem felelne meg nekünk. De nem ő az egyetlen versenyző, akivel tárgyalok.”

Mert minden Sainztól függ. Ha ő mégis a Sauber/Audi mellett dönt, az elmúlt napok médiaértesüléseivel ellentétben Bottas valószínűleg a Williamshez váltana, Ocon pedig nagy valószínűséggel a Haasnál kötne ki. Ha Sainz a Williamshez megy, akkor minden attól függ, hogy a négy jelölt közül melyiket választja a Sauber/Audi. A Haas ezután választhat valakit a maradék versenyzők közül.

„Még nem tudom, hogy mit fogok csinálni” - mondta Sainz. „Ez olyasmi, amit megvitatok és brainstormingolok a csapattal. Barcelona előtt volt pár napom otthon, de a versenyhétvégével voltam elfoglalva. Kanada után nem volt időm leülni és döntést hozni. Ez a cél a következő hetekben.”

Sainz talán az idővel játszik. A lehető leghosszabb ideig akarja feltartani a Sauber/Audit és a Williamst anélkül, hogy becsapódnának az ajtók. Mert titokban még mindig reménykedik a csodában. Ez nem fog megtörténni a Mercedesnél. De a Red Bullnál még nincs kizárva.

Merész elmélet: most, hogy Horner szerződést hosszabbított Sergio Perezzel, és Sainz kivételével az összes toppilóta máshová igazolt, Jos Verstappennek tényleg csak annyi a dolga, hogy addig húzza az időt, amíg Sainz is alá nem ír. Ha Verstappen csak ezután távozna a Mercedeshez, az egy pofon lenne Horner számára. Egy olyan forgatókönyv, ami végső bosszúállás lehet a csapatnál történt zavargások után.

És akkor még nem tudni, hogy ki fog az Alpine-nál versenyezni. Mick Schumacher esélyei nem nőttek az utóbbi időben. Ennek oka, hogy az Alpine csapatának új tanácsadója van Flavio Briatore személyében, akinek állítólag a pilótaügyekbe is beleszólása van. Briatore pedig Mick riválisának, Jack Doohannek a menedzsere...

Eközben megérkeztek a Ferrari legújabb fejlesztései, míg hivatalosan is bejelentették Briatore F1-es visszatérését.