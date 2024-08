Antonelli a meteorszerű felemelkedéséről: „Nem félek attól, hogy ítélkeznek felettem!”

A 2025-ös Forma-1-es bemutatkozása a Mercedesnél még nem is dőlt el véglegesen, vagy még nem is jelentették be, de kevés olyan versenyző érkezne a nagyszínpadra, akit akkora elismerések és elvárások súlya érintene, mint Andrea Kimi Antonellit.

A 18. születésnapját a Holland Nagydíj szombati napján, a hónap végén ünneplő Antonelli felemelkedése nem más, mint meteorszerű, hiszen a Formula Regionalból egyenesen az F2-be ugrott, miközben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton utódjának készül.

Antonellit már régóta Hamilton utódjának jelölték ki, de a brit sokkoló távozása a Ferrarihoz váratlanul érte a Mercedes-főnököt, Toto Wolffot, és azt jelentette, hogy a csapatnak fel kellett gyorsítania az olasz tehetség fejlesztési programját.

Erős vállakra és jó támogatórendszerre van szükség ahhoz, hogy megbirkózzon ezzel a gyors felemelkedéssel. De bár a 17 éves versenyző élete elég gyorsan halad, nem felejtett el időnként megállni és körülnézni, hogy értékelje azt az utat, amelyen jár.

Első nagyinterjújában Antonelli a Motorsport.com-nak elmondta, hogy semmit sem vesz magától értetődőnek, és nem fél attól sem, hogy a legnagyobb színpadon megítélik.

„Egy bizonyos fokú aggodalom szerintem mindig ott van, a kilátás, hogy nem tudunk teljesíteni, szerintem mindenkit megrémít” - mondja Antonelli az F1-es újoncként való szereplés kilátásairól.

„Az én megközelítésem szerint ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy tanuljak, fejlődjek és élvezzem a pillanatot. Nem félek attól, hogy ítélkeznek felettem, tudom, hogy a Mercedesnek egyértelmű véleménye van a potenciálomról, már az idei szezonban az F2-ben sem indult a legjobban a bajnokság, de nem voltak negatív gondolatok.”

„Eléggé nyugodt vagyok, ha lehetőség adódna számomra, akkor lelkesen ragadnám meg, és megpróbálnám a legtöbbet kihozni belőle. Mostanában volt rajtam némi nyomás a jövő évről szóló pletykák miatt, de mindig is próbáltam élvezni a dolgot. Élvezem a lehetőségeimet.”

Annak ellenére, hogy a Prema együléses erőközpont számára atipikusan nehéz volt a kezdet, Antonelli első F2-es szezonja eddig két győzelmet hozott, és a nyári szünetben a hetedik helyen áll a tabellán. Csapattársa, a Haas leendő F1-es pilótája, Oliver Bearman a 15. helyen áll, miután hasonlóan rázósan indult az idénye, többek között a szaúd-arábiai futamot is kihagyta, hogy beugorjon Carlos Sainz helyére a Ferrarihoz.

De bár az F2 elég jó iskola ahhoz, hogy a versenyzői technikát csiszolják, és megtanulják, hogyan kell megbirkózni a versenynyomással, a Mercedes leginkább a kétéves gépekkel való privát tesztelés alapján ítéli meg Antonelli fejlődését, ami egy szemet gyönyörködtető élmény volt.

„A bahreini előszezoni tesztelés során közölték velem az időpontokat, és akkor azt mondtam magamban: ’Na, most tényleg F1-es autót fogsz vezetni!'. Nagyon-nagyon különleges pillanat volt, mert ott töltöttem a napot a pályán, feketén-fehéren” - meséli.

Az első kétnapos tesztjére áprilisban került sor a Red Bull Ringen, ahol azt a 2021-es Mercedes W12-est vezette, amely legutóbb konstruktőri címet hozott az Ezüstnyilaknak. A későbbi teszteken Imolában és Silverstone-ban a 2022-es specifikációjú W13-asba ült át, amely ground-effect autóként sokkal jobban hasonlít a jelenlegi generációra, de nehezebb és kiszámíthatatlanabb is vezetni; kérdezzék csak Hamiltont vagy George Russellt.

„Igazán nagyszerű élmény volt” - mondta Antonelli első F1-es bevetéséről. „Ezt az izgalmat az első körön is magammal vittem, még akkor is, ha a körülmények nem voltak a legjobbak, esett az eső, délután pedig még havazott is!”

„Aztán a második napon javult a pálya, és szárazon előjött a teljesítmény; az erő, a lassulás, az aerodinamikai terhelés. Őrületes volt. Amikor megérkeztem a pályára, csak kinyitottam a garázs ajtaját, és megdöbbentem, hogy mennyi ember van ott, mérnökök és szerelők, mindannyian egyetlen autó futtatására.”

„És rengeteg információt kell tudnod megválaszolni és átadni, amikor kérdeznek tőled. Beletelt egy kis időbe, amíg megszoktam, de most már minden normálisnak tűnik számomra.”

A világ legnagyobb pályáin száguldozni egy Forma-1-es autóval egy dolog. De megtalálni a határokat egy olyan gépben, amely látszólag határtalan tapadást és teljesítményt nyújt, az már más kérdés, és ez Antonelli számára akkor derült ki, amikor végigszáguldott Silverstone Copse, Maggotts és Becketts gyors kanyarjain.

„Hihetetlen” - nevetett. „Azt hiszed, hogy ez nem lehetséges, aztán amikor kipróbálod, és látod, hogy az autó bírja, azt mondod... ember, van még tartalék!”

„Egy F1-es autó rengeteg önbizalmat ad, és az egyik nehézség, amibe belefutottam, az volt, hogy megtaláljam a határt. Minden alkalommal, amikor egy kicsit többet kérek, az autó megadja. Eljön majd a pillanat, amikor megértem, hogy már nem lehet többet kipréselni, ez lesz a határ, de ez egy nagyon szűk ablak.”

„Tisztában vagyok vele, hogy a hibalehetőség nagyon kicsi. De minél inkább növekszik az autóval szembeni bizalom, annál jobban érzem magam. Nem terveztem, hogy az F2-be érkezve mindent megnyerek.”

A Mercedesnél Antonellinek az információk tűzcsapjából kellett innia, de ez a képessége már próbára volt téve, miután a Formula Regionalból az F2-be ugrott, kihagyva az F3-at. Ez emlékeztet Max Verstappen felemelkedésére, aki szintén kihagyta az F2-t, mivel miután a Red Bull egyenesen az F3-ból a Toro Rosso ülését ajánlotta fel neki, és így lett az F1 történetének legfiatalabb pilótája és futamgyőztese.

Mivel viszonylag kevés tapasztalata van az autókban, Antonelli azt mondja, hogy soha nem vette magától értetődőnek az F2-es sikereket, mint egyes nézők.

„Nem, mert soha nem számítottam arra, hogy egyenesen az F2-be kerülök. Amikor megtudtam, hogy ez a terv, azt gondoltam, hogy nagy ugrás lesz, mert az ember általában először az F3-ba megy, ugyanakkor a kihívás azonnal vonzó volt számomra.”

„Nem azt terveztem, hogy az F2-be kerülve mindent megnyerek, mindig is tisztában voltam azzal, hogy a Formula Regionalból való ugrás nagy kihívás lesz, és azzal is tisztában voltam, hogy sokat kell tanulnom, amit még most is teszek.”

„Nagyon boldog vagyok a [Wolffal] kialakult kapcsolatommal is. A nehéz pillanatokban tanácsot kérek tőle, és ő mindig keresi a módját, hogy önbizalmat adjon nekem. Mondok egy példát: a kiábrándító silverstone-i időmérő edzés után felhívtam őt, mert egy kicsit nehéz időszak volt. Sokat beszélgettünk, és ez a beszélgetés visszaadta az önbizalmamat, másnap pedig nyertem, és nagyon jó volt látni őt a dobogó alatt.”

„Amikor nehéz időszakon mész keresztül, azt hiszem, a végén erősebben kerülsz ki belőle, a hozzáállás szempontjából is. Silverstone és Budapest megerősített ebben.”

De bármennyire is támogatja Wolff, hogy Antonelli legyen a jövő embere, és az olasz nagyon várja a nagy lehetőséget, nem hajlandó elébe menni a dolgoknak. Az álmok pontosan azok, amíg nem válnak valósággá.

„Nagyon örülök, hogy fontolóra vesznek, de nem kérek semmit. Jelenleg az a célom, hogy jól teljesítsek a Forma-2-ben, aztán majd meglátjuk. Még mindig úgy tekintek erre, mint egy álomra. Igen, előfordult, hogy gondolkodtam rajta, de ez egy múló gondolat.”

„Őszintén megmondom, hogy számomra ez ma még mindig egy álom. Majd meglátjuk, hogy valóra válik-e.”

