Antisztatikus festékek az F1-es Osztrák Nagydíjon: még az étkeztetés is külön lesz

Ez többszörösen is történelmi pillanat lesz, mivel a Red Bull Ringen egy hét leforgása alatt két versenyt is rendeznek, ugyanazon a vonalvezetésen. Ugyan a Liberty Media és a csapatok többsége szerette volna, ha a második hétvégén az időmérő edzés helyett egy sprintfutamot rendeznek, a Mercedes nemet mondott.

Az F1-es hétvégék kissé el fognak térni a szokásostól, amiről már több cikkben is beszámolhattunk. A közönség egyelőre nem kap belépési engedélyt a pályára, és a résztvevőknek egy nagyon szigorú protokoll szerint kell dolgozniuk. Ennek egy applikáció is a része lesz a részletes, pontos nyomon követéssel.

A maszkok viselése és a távolságtartás is kötelező az új „magatartási kódexben”, amit szigorúan be kell tartaniuk az érintetteknek, máskülönben szankciók várnak rájuk. A dobogós ceremóniák is mások lesznek, mint azelőtt, tehát a versenyzőknek egyedül kell majd ünnepelniük.

A Speed Week is közelről figyeli az eseményeket a Red Bull Ringen, ahol 200-300 ember dolgozik Spielbergben azon, hogy a pályán minden a helyén legyen, amikor a mezőny megérkezik. Már csak hetek vannak hátra.

Érdekes újítás, hogy minden bokszban antisztatikus festéket, bevonatot használnak. A festéket pedig úgy adagolják, hogy az elektrosztatikus töltés a lehető legideálisabb legyen. Fontos, hogy ez igen kis formában jöjjön létre.

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Erre amiatt van szükség, hogy a bokszok csak kis mértékben vonzzák a port és más szennyeződéseket. A hivatalos tájékoztatás szerint hamarosan a pálya felfestése következik a programban, kezdve a vörös-fehér-vörös színű bukóterekkel.

A verseny leintését követően az első három autó a rajtrácson parkol le, és közvetlen a gépek elé állnak a pilóták. Itt készülhetnek el az első interjúk, betartván a távolságot, mint azt láthattuk például a NASCAR-ban is a hosszabbított mikrofonokkal.

Június 29-től érkezhetnek meg a csapatok első autói a paddockba. A csapatok legfeljebb 80 embert hozhatnak magukkal az országba, egyharmaddal kevesebbet, mint a koronavírus előtt, ami jelentős differencia.

Az istállók nem léphetnek egymással kapcsolatba, és csak a szálloda, valamint a pálya között közlekedhetnek. A versenypályán külön munkacsoportok fognak működni, hogy minimalizálják a kapcsolatot a munkatársakkal. Ha valaki fertőzött, akkor az adott munkacsoportot azonnal elkülönítik, és mindenkit tesztelés alá vonnak. Az eredmények 2 órán belül már meg is lennének.

A munkacsoportok étkeztetését sátrakban és eltérő időpontokban oldják meg, hogy ne érintkezzenek egymással. Erre amiatt van szükség, mivel nem használhatóak a csapatok nagy vendéglátással foglalkozó egységei.

