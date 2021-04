2014-ben vette kezdetét a Forma-1-ben a hibrid-éra, az pedig már a szezon legelején egyértelmű volt, hogy a Mercedes sokkal jobban aknázta ki a szabályváltoztatásban rejlő lehetőségeket, mint a többi csapat, így meglehetősen simán húzták be az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet is.

A Forma-1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben Paddy Lowe nyilatkozott a Mercedes 2014-es évéről, amelyben szót ejtett arról is, hogy a szezon során egyszer sem tekerték maximumra a motorerőt a kvalifikáción, hogy ne tűnjenek túl erősnek.

Mint ismert, a Forma-1-től 2019-ben távozó Lowe összesen 26 évet töltött a száguldó cirkuszban, 2013 és 2016 között pedig a Mercedes technikai igazgatójaként tevékenykedett.

„Azt hiszem már az első 2014-es teszten látszott, hogy viszonylag jó formában vagyunk, a második tesztre pedig ez még világosabbá vált, míg más csapatok elég nagy zűrzavarban voltak – neveket nem említenék. Aztán a bahreini teszten jött egy új fejlesztésünk, ami 7-8 tizedmásodpercet jelentett a lóerőknek köszönhetően. Az egy óriási nap volt, tudtuk, hogy egészen különleges helyzetben vagyunk.”

„Izgalmas volt meglovagolni a dominancia hullámát, azonban stressz is volt bőven. Képzeld el a helyzetet: Toto Wolff és a Daimler igazgatótanácsa amiatt aggódott, hogy politikailag negatívumot fog jelenteni, hogy túl erősnek tűnünk!”

A Beyond the Grid házigazdája, Tom Clarkson ezután rákérdezett, hogy tényleg beszéltek-e arról, hogy nem tűnhetnek túl jónak, Lowe válasza pedig egyértelmű volt:

„Abszolút. Ennek anyagi okai is voltak, mert akkoriban Bernie Ecclestone folyton azt hajtogatta, hogy mennyire szörnyűek ezek a motorok. Arra gondoltunk, hogy ha nevetségesen jónak tűnünk, akkor tenni fognak valamit ez ellen.”

„Igen, az egyik lehetőség a szabálymódosítás volt. Szóval nagyon furcsa volt, hogy arról kellett beszélünk, mennyire tűnhetünk jónak. Akkoriban én a bokszfalon dolgoztam, és a Q1-ben és a Q2-ben soha nem tekertük fel a motort.”

„Ráadásul nemcsak a motorral volt „gond”, hanem aerodinamikailag is fantasztikus volt a kocsink, mindenkit felülmúltunk ezen a területen: az adatokból kiderült, hogy a motorelőnyt leszámítva is miénk volt a legjobb kocsi.”

„Az is vitatémát szolgáltatott, hogy mennyire tekerhetjük fel a motort a Q3-ban. Toto azt mondta a fülemre, hogy ez már túl sok, én pedig azt gondoltam, hogy talán, de ha nem szerezzük meg a pole-t, akkor egy rakás bohócnak fogunk tűnni.”

„Tehát nehéz volt olyan számot választanunk, ami még elég gyors, de nem túl gyors, és ilyenkor természetesen nem akarsz rossz irányba tévedni. A szombati délutáni megbeszélés jelentős része ennek a megvitatásával folyt. Kellemes volt erről beszélni! És elég sokáig csináltuk ezt, 2014-ben egyszer sem használtuk a motor teljes erejét a kvalifikáción.”

