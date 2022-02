Andretti szerint gyorsan hozzászoknak a pilóták a ground-effecthez

Ahogy közeledünk az új Forma-1-es szezon kezdetéhez, úgy nőnek a várakozások is. A szabályváltozásoknak köszönhetően egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy alakul majd a csapatok erősorrendje, ahogy azt is, mennyire lesz hatékony gyakorlatban az elméletben lefektetett verdikt.

Az egyik legnagyobb változást az hozhatja, hogy 1982 után ismét ground-effect mechanizmussal működnek majd a száguldó cirkusz versenygépei. A technológiát annak idején biztonsági okokból vezették ki az F1-ből, de az elmúlt 40 év technikai fejlődése lehetővé tette, hogy most újra zöld utat kapjon.

Andretti, aki 1978-ban nyert világbajnokságot a Lotus 79-essel, amely egy az egyben erre az aerodinamikai kialakításra támaszkodott, így nem a levegőbe beszél, amikor azt elemzi, mennyire lehetnek hatékonyan az új kialakítású járgányok.

A ground-effect specialitása, hogy csökkenti a szélárnyékban haladó autóra ható turbulenciát, így a versenyzők szorosabban követhetik egymást és több előzési kísérletet hajthatnak végre. Andretti ugyanakkor kételkedik abban, hogy a talajhatású aerodinamika eléri-e célját a Forma-1 modern érájában.

Hozzáteszi ugyanakkor, ha egy versenyző számára 30 százalékkal könnyebbé válik az elől haladó autó követése, akkor azt tekinthetjük előrelépésnek. "Ha jól értem, az új autók kevesebb turbulens levegőt zúdítanak az üldözőre, így könnyebb lesz egymás mögött haladni” - mondta az Auto Motor und Sportnak.

„Az ötletet nem tartom rossznak, hogy több leszorítóerőt generáljunk az autók alatt, viszont nem értem, hogy a Forma-1 miért állt át néhány éve a szélesebb autókra és szárnyakra. Hiszen ez növelte a turbulenciát és így jobban függtek az előzések a DRS-től.”

„Ez most egy új irány, de azt egyelőre nem tudom megmondani, ez elég lesz-e ahhoz, hogy a kanyarokban is közel tudjanak maradni egymáshoz az autók.” Természetesen ez a vezetési stílus változtatásával is jár majd a pilóták részéről, de Andretti szerint ez a változtatás nem hoz majd akkora hatást, mint amit várnak tőle.

„Az biztos, hogy az új, 2022-es autók kezdetben más lesz a versenyzők számára, de ha megszokják a dolgot, akkor minden marad a régiben.” Az egykori pilóta szerint a versenyzőknek meg kell őrizniük önbizalmukat, mert ha ezt nem teszik meg, akkor könnyen elveszíthetik majd a leszorítóerőt.

„Minél több leszorítóerőt ad az autó, annál nehezebb korrigálni, amikor elszáll. Különösen a gyors kanyarokban kell majd észnél lennie a fiúknak, mert ha ott hibáznak, úgy repülnek el mint a síugrók” - tette hozzá Andretti.

Red Bull: Gasly készen áll egy előléptetésre