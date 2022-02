Andretti „számtalanszor” megpróbálta már felvásárolni a Haast Michael Andretti megerősítette, hogy már korábban is megpróbálta felvásárolni Gene Haas F1-es csapatát, mielőtt nekilátott volna a saját projekt tervezésének, és kijelentette, hogy most is csak akkor érdekelt az üzletben, ha maga Gene keresi meg őt.