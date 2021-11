Andretti elmondta, miért bukott meg az üzlet: „Ez nem is lehetne messzebb az igazságtól”

Az Amerikai Nagydíj előtt egyre erősebb híreket lehetett arról hallani, hogy Andretti meg szeretné vásárolni a Saubert, vagyis lényegében az Alfa Romeo F1-es csapatának többségi tulajdonrészét, és ezzel belépne a királykategóriába.

A hétvége folyamán aztán már arról szóltak a tudósítások, hogy az üzletből végül mégsem lesz semmi, ennek pedig elsősorban pénzügyi okai vannak, mert Andretti nem szeretné kifizetni a túl magasnak vélt vételárat.

Most azonban az amerikai csapattulajdonos beszélt a helyzetről, és kijelentette, hogy egyáltalán nem a pénzről volt szó. „Szeretnék véget vetni azoknak a pletykáknak, melyek szerint pénzügyi okok miatt nem valósult meg az egyezség. Ez nem is lehetne messzebb az igazságtól.”

„Ennek semmi köze nem volt hozzá. Az egész igazából az irányítási problémákon és kérdéseken bukott el az üzletkötés utolsó óráiban. Ez ölte meg az egészet” – nevezte meg a valódi okokat Andretti.

„Sajnos a 11. órában gondok léptek fel az istálló irányítási kérdéseivel kapcsolatban, ezért pedig el kellett álljunk a megállapodástól, mert nem fogadhattuk el a feltételeket. Én mondtam, hogy csak akkor vágunk bele, ha helyesen csinálhatjuk, és ez a helyzet most nem állt fenn. Szerintem hatalmas sztori lett volna. Kár, hogy végül nem jött össze, de nem adom fel.”

Andretti eközben azt is tagadta, hogy a sorozat kereskedelmi jogait birtokló, szintén amerikai cégnek, a Liberty Mediának köze lett volna az egyeztetésekhez. Emellett az Andretti Autosport tulajdonosa azt is megerősített, hogy ha beléptek volna az F1-be, akkor valóban Colton Herta lett volna az első számú jelölt a még üresen maradt ülésre.

„Persze, ha valaha is lesz csapatunk, akkor ő lenne a listánk élén, ha egy amerikai versenyzőről van szó. Ő tökéletes lenne rá. Mindenképpen megpróbáltuk volna beültetni őt, mert Európában is versenyképes tudna lenni. Tényleg így gondolom. Nincs ok arra, hogy miért ne lehetne.”

