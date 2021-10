Andretti: egyetlen hiba is Hamilton vagy Verstappen bajnoki címébe kerülhet

15 futamot, valamint számos drámát és izgalmas pillanatot követően mindössze csak két pont választja el jelenleg egymástól Lewis Hamiltont és Max Verstappent. A több versenyt ugyan a holland nyerte (hetet Hamilton ötjével szemben), neki azonban három kiesése van, míg ellenfelének csak egy.

A rajongók már régóta vágytak egy ehhez hasonló körömrágós idényre, és Andretti szerint nem is fogjuk megtudni, melyikük lesz a befutó, míg le nem intik a szezonzárót Abu Dhabiban. „A csata meglátásom szerint egészen a legutolsó futamig tart majd. Nem látok más végkifejletet, ami jó” – mondta az 1978-as világbajnok a RacingNews365-nek.

„Lényegében majdnem egyenlően állnak. Mindkettejük képes elvégezni a munkát bármely napon, ahogyan ezt már láthattuk.” Ez pedig azt jelenti, hogy akár egyetlen hiba is végzetes lehet. A Hollan Nagydíjat kiemelve pedig Andretti arra is felhívta a figyelmet, hogy a stratégiának is fontos szerepe lehet idén.

„Zandvoortban bármilyen ballépés nagy változást eredményezett volna. Láttam, hogy a Red Bull hogyan taktikázott. Egyszerűen a Mercedesre reagáltak, hagyták, hogy ők tegyék meg az első lépést. Ez briliáns volt, és minden döntés helyes volt.”

„Maxnak nagyon meg kellett érte dolgoznia, de ez így is van rendjén.” Természetesen Andretti is nagyon élvezi nézni az egészet. „Jó látni, hogy végre van valami kavarodás, nem annyira megjósolható, ami csodálatos.”

„Maxszal a volánnál, az Adrian Newey által tervezett masinával, valamint a Honda segítségével a Red Bull komolyan meg tudja szorongatni a Mercedest. Közben lehet látni a McLaren újjászületését, a Williams is elkezdett javulni, Esteban Ocon pedig futamot nyert. Eddig remek dolgokat láthattunk.”

„Most már tényleg izgatott vagyok, hogy mi lesz a világbajnoki harc végkifejlete! Mindennél jobban várom a következő Forma–1-es futamot” – lelkendezett az amerikai, kinek véleményével nem nehéz egyetérteni.

