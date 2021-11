Andretti csalódott az elszalasztott F1-es lehetőség miatt, de van „B és C” terve is

Az Andretti Autosport nagyon közel került ahhoz, hogy a Sauber többségi tulajdonosává váljon, ami azt is jelentette volna, hogy egy második amerikai csapat is lett volna a Forma-1 mezőnyében a Haas után.

2016 óta a csapat az Islero Investmenten keresztül közvetetten a svéd Finn Rausing tulajdonában van, aki bár kerüli a nyilvánosságot, komolyan fektetett a csapatba: most készült el a Sauber új szimulátora, és a csapat létszámát is jelentősen feltornázta.

A tulajdonosváltást nem is ő kezdeményezte, hanem az Andretti, akik készek lettek volna kifizetni azt a 350 millió dollárt a csapatért, ami az eredeti árcímke volt. Az AMuS és a The Race értesülései szerint azonban Rausing – aki annak sem örült, hogy az üzlet megkötése előtt a kiderültek a tárgyalási szándékai – még 250 millió dollárt kért, 5 évre lebontva, amivel az Andretti garantálni tudta volna, hogy a csapat a költségvetése elérte volna a költségsapka tetejét.

Erre az Andretti már nem vállalkozott, Michael Andretti pedig a RACER/EPARTRADE Online Race Industry Weeken belül rendezett beszélgetésen fejezte ki csalódottságát az üzlet meghiúsulása miatt.

„Az F1 a világ legnagyobb versenysorozata, és szerintem fantasztikus lett volna a márkánk szempontjából a részvétel” – mondta az egykori IndyCar és F1 pilóta. „A nemzetközi porondon természetesen ott vagyunk a Formula E és az Extreme E csapatainkkal, de az F1 jelentette volna az igazi sikert.”

„Nagyon csalódott vagyok, hogy nem sikerült megkötnünk az egyezséget. Konkréten 48 órára voltunk attól, hogy a mi elképzeléseink szerint megvalósuljon az üzlet. Ettől függetlenül még mindig szeretném megvalósítani azt az álmot, de erre egyre kisebb esély van, miután egyre kevesebb csapatot bocsátanak áruba.”

Andretti azt is elismerte, hogy már májusban elindultak a tárgyalások a felek között.

„Igen mozgalmas időszak volt. Májusban kezdtek komolyra fordulni a dolgok, ezután őrült augusztusunk és szeptemberünk volt, és azt hittük, hogy sikerült megegyeznünk, és már a finomításokat végeztük, amikor olyan dolgokat kértek tőlünk, amit egyszerűen nem tudtunk megtenni.”

„Van még B és C tervünk is van, szóval nem mondtam le erről a lehetőségről. Továbbra is figyelnünk kell majd a lehetőségekre” – mondta Andretti, aki azonban azt is hozzátette, hogy a hozzáállásán nem fog változtatni.

„Mindig tanul az ember valamit, de nem mondanám azt, hogy máshogyan csinálnám majd a dolgokat a későbbiekben. Elég jó munkát végeztünk azért, hogy oda jussunk, ahova, de ott és abban a pillanatban most sem döntenék máshogyan.”