Andretti: az együttműködés nem jöhet szóba, a 11. csapatot akarjuk megalapítani

A Michael Andretti vezette Andretti Autosport már több mint két éve azon dolgozik, hogy belépjenek a Forma-1-be. 2021-ben közel álltak ahhoz, hogy megvásárolják a Saubert, azonban végül a 450 millió dolláros vételárat már túl magasnak találták.

Egy második ajánlattal már nem is mehetnének vissza a svájci csapathoz, ugyanis időközben az Audi egyezett meg velük, és 2026-tól ismét egy német márka gyári csapataként fognak versenyezni a Forma-1-ben.

Pár hónapra rá 2022 telén Mario Andretti a Twitteren borzolta a kedélyeket, amikor teljesen átlagosan kijelentette, hogy kérvényezték az FIA-nál a 11. csapatként való regisztrációjukat a Forma-1-be.

Az Andretti-projekt azonban borzalmasan lassan haladt azóta, hiszen sem a frissen megszerezett franchise helyüket megszerző csapatok, sem az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali nem fogadta kitörő örömmel őket. Domenicali, aki az Audi elköteleződésével az egyik legfontosabb célkitűzését már így is elérte, egyenesen kijelentette, hogy csak akkor lenne hajlandó a 11. F1-es csapatról beszélni, ha Andrettiék is egy új gyártó támogatását tudnák felmutatni maguk mögött.

Azt az opciót, hogy továbbra is csak egy meglévő csapat partnereként lépjenek be az F1-be, Mario Andretti a SoyMotornak adott interjújában gyorsan meg is cáfolta, és leszögezte, hogy a 11. csapatként próbálnak belépni az F1-be, már 2024-ben.

„Majd meglátjátok, nagyon jó kis tervünk van” – mondta az 1978-as világbajnok. „Az irányítóközpont az Egyesült Királyságban lenne, de a csapat gyára Indianapolisban lenne, itt készülne majd a karosszéria is. Michael ezt akarja, és ezen dolgozik.”

„Még most is az a tervünk, hogy 2024-ben belépünk, mert nagyon sok dolgot kéne tanulnunk a 2026-os szabályváltozás előtt. Minél hamarabb kezdenénk, annál jobb lenne. Továbbra is tárgyalunk az FIA-val, és annyit mondhatok, hogy a dolgok nagyon jól haladnak. Mi nem adjuk fel a harcot.”

„Úgy dolgoztunk az elmúlt időszakban, mintha már megkaptuk volna a zöld jelzést, ezért nagyon sok dolog már most a helyén van. Nagyon keményen próbálkozunk azért, hogy már 2024-ben a mezőnyben legyünk, de ha az nem sikerül, akkor a célunk 2025 lesz.”