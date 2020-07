Amit Hamilton megfogott, azt Bottas falhoz vágta: videó

Tavaly ilyenkor még mindig csak két olyan futamunk volt, amikor nem a Mercedes nyerte meg az adott nagydíjat. Az Osztrák Nagydíj után újra Max Verstappen és a Red Bull-Honda nyert, amivel a holland már kevesebb, mint egy győzelemre volt a tabella második helyén álló Valtteri Bottashoz képest.

Hockenheimben a Mercedes gyakorlatilag saját magát golyózta ki, mivel Lewis Hamilton és a csapattársa is hibázott. A németek csak fogták a fejüket, noha a versenyt az első és a harmadik helyről várhatták, de az esős körülmények keresztül húzták a számításaikat. Hamilton az ezt megelőző 8 esős hétvégét az első helyen fejezte be, de most annyit hibázott, mint a korábbi években összesen.

Ezzel Bottas előtt ott volt a nagy sansz, hogy sok pontot hozzon a világbajnok csapattársán, de a hibája és az autótörése miatt nem járt sikerrel. Finoman megjegyezte, az eset előtt a Mercedes azt mondta neki, hogy keményebben kell nyomnia a dobogó miatt, de elismerte, hogy a hiba 100%-ban az övé volt.

Érdekesség, hogy a pálya ugyanazon pontján Hamilton is bajba került, de a világbajnok egy látványos manőver végén el tudta kerülni a falat, ami Bottasnak nem sikerült a másik Mercedes volánja mögött.

