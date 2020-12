Amikor Verstappen a Mercedesnél járt: „Lauda azt kérdezte, mit ajánlott Marko”

Max Verstappen 17 évesen mutatkozott be az F1-ben, amiben kulcsszerepe volt édesapjának, menedzserének és Helmut Markónak is. 6 évvel később a hollandot továbbra is az egyik legnagyobb tehetségének és a vb cím egyik legkomolyabb várományosának tartják.

A Whatever it Takes című dokumentumfilmben a kulcsszereplők a kezdeti éveket idézik fel. Verstappen menedzsere, Raymond Vermeulen így emlékszik vissza:

„Addigra már megkereste őt a Lotus, a McLaren és a Ferrari is. A Red Bull nagyon hamar kezdett el érdeklődni. Max tehát már több csapat radarján rajta volt.”

Verstappen 2014-ben az F3-ban kezdte az évet, a Van Amersfoort Racing színeiben. A fiatal holland eredményeivel azonnal magára irányította a figyelmet.

Édesapja, Jos így idézte fel azt az időszakot: „Helmut [Marko] egy hétfői napon hívott fel, miután Max a Norisringen mindhárom futamot megnyerte.

„Max klasszisa már akkor egyértelmű volt. Teljesítménye nagy hatással volt rám. Az F2 és a GP3 is felmerült, mint következő állomás” – emlékszik vissza a Red Bull főtanácsadója, Helmut Marko.

Markót végül annyira meggyőzték Verstappen eredményei, hogy nem látta értelmét tovább húzni az időt. „Felhívtam Jost, és azt mondtam neki, felejtsen el mindent, megyünk az F1-be.”

A váratlan hírre az idősebb Verstappen egy ideig csak kereste a szavakat. Ahogy Marko mondja: „Egy percig egy szót sem szólt.”

Az első beszélgetések Hockeinheimben zajlottak. Jos Verstappen így idézi fel a történteket: „Épp a Red Bull központjából jöttünk ki, amikor Niki Lauda tűnt fel: Látom, Maxszel vagy itt, beszélhetünk egy percre?”

„Épp kisétáltunk a Red Bulltól, és mentünk a Mercedeshez, ahol ott volt Niki Lauda és Toto Wolff. Lauda azt kérdezte: mit ajánlott Helmut? Mire én: két évet a Toro Rossonál. A Mercedes nem tudott F1-es ülést garantálni, így a döntésünk egyértelmű volt” – emlékezett vissza Verstappen.

A Toro Rossonál bemutatkozó Verstappent 2016 első felében „előléptették” a Red Bullhoz, ahol azóta 10 futamgyőzelmet szerzett. Már csak a hőn áhított világbajnoki cím hiányzik…

