Amikor Verstappen a gázba taposott, Norris csak egy kanyarban volt gyorsabb – Horner

Max Verstappen 2,2 másodperces előnnyel nyerte meg a versenyt, miután az utolsó etap során Lando Norris végig valamivel gyorsabbnak bizonyult nála. A történethez azonban hozzátartozik, hogy a holland minden bizonnyal nem nyomta olyan keményem, mint amennyire lehetett volna, Horner pedig biztos benne, hogy elég gyorsak voltak a McLaren legyőzéséhez.

„Azon a ponton úgy éreztük, hogy annyira jó munkát végzett a gumik menedzselése terén. Csak egy kanyarnál láttuk, hogy Lando gyorsabb tudott lenni, egészen pontosan az 1-esben, miközben a kör többi részén nem volt probléma” – nyilatkozta a Skynak Horner a leintés után.

„A különbség nyilván csökkent, hiszen volt némi eltérés a kerékcserék időzítése terén. Mi azonban mindvégig magabiztosak voltunk, hogy kézben tartjuk a helyzetet.” A Red Bull előnye ettől függetlenül összességében jelentősen csökkent az év elejéhez képest, és ők is tisztában vannak azzal, hogy a szabályok harmadik évében már nagyon nehéz előrelépést tenni.

„Jelenleg az utóbbi pár hónap munkáját látjuk a pályán, és jönnek még új elemek az autónkra. Most már persze egyre kevesebb a nyereség. Pénteken még talán a negyedik leggyorsabb autónak látszottunk, de a mérnöki csapat remek munkát végzett a hétvége folyamán, hiszen sikerült fordítanunk.”

„A pole-ról kétszázaddal csúsztunk le, most pedig összejött a futamgyőzelem. Azzal viszont nagyon is tisztában vagyunk, hogy továbbra is teljesítményt kell pakolnunk az autóra.” A Red Bull és Verstappen idei hetedik sikere révén 60 pontos előnyben vannak a konstruktőri tabellán, de Horner pontosan tisztában van azzal, hogy hátulról egyre jobban szorongatják őket a többiek.

„Miami óta szerintem Lando volt a leginkább kiemelkedő versenyző, és nekünk a legjobbunkat kellett nyújtani ahhoz, hogy futamokat nyerjünk. Szoros győzelmeket aratunk, de mi vagyunk elöl és ez a legfontosabb. A McLaren remek munkát végez, a Ferrari sincs messze, a Mercedes pedig fejlődött, mi viszont még mindig vezetünk. Ettől függetlenül fontos lesz, hogy nyomjuk tovább, mert még mindig nagyon sok van hátra.”

Verstappen a leintés után elmondta, mi volt a győzelmének kulcsmomentuma.