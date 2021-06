Amikor Toto Wolff Mercedes-ülést ajánlott Giovinazzinak

Antonio Giovinazzi édesapja, Vito Giovinazzi a La Gazzetta dello Sport-nak adott interjújában árulta el, hogy fia, aki Pierre Gasly mögött a 2. lett a GP2 2016-os szezonjában, nagyon keresett pilóta volt a Forma-1-es debütálása előtt, olyannyira, hogy még a Mercedes is megkereste egy ajánlattal.

„Antonio 2016 végén csatlakozott a Ferrarihoz, miután megegyezett Sergio Marchionnével (a Ferrari egykori elnökével). A 2017-es szezon első versenyén, Melbourne-ben Maurizio Arrivabene (a Ferrari egykori csapatfőnöke) közölte vele, hogy a Saubernél fog vezetni, miután Pascal Wehrleinnak hátproblémái voltak.”

„Később Kínában is vezethetett, de az a hétvége nem sikerült olyan jól (kétszer is összetörte az anyagi gondokkal küszködő Sauber autóját). Ausztráliában azonban a 12. lett, ami fantasztikus eredménynek számított, még Toto Wolff is gratulált nekünk.”

„Mielőtt aláírt volna a Ferrarinál, Toto Wolff is megkeresett minket, és leigazolta volna Antoniót a Mercedeshez: a 3. számú pilóta lett volna az F1-es csapatnál, valamint gyári támogatással indulhatott volna a DTM-ben. Neki azonban vörös szíve van, és a szerinte helyes döntést hozta meg.”

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur nemrégiben azt nyilatkozta a Motorsport.com olasz kiadásának, hogy Giovinazzi végre nem tekinti mindenben követendő példának Kimi Räikkönent, ez pedig szerinte a megnövekedett magabiztosságának köszönhető, Vito szerint pedig Antonio még mindig nem mutatta be maximálisan, hogy mire képes.

„Egyetértek vele, az összehasonlítási alap számára most csak és kizárólag saját maga, de én még mindig úgy látom, hogy a képességeinek még csak a 80%-át mutatta meg. Szerintem sokat fejlődhet még idén, a célja pedig egyértelműen az, hogy legyőzze Kimit az egyéni pontversenyben.”