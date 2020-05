Amikor Tom Cruise egy igazi F1-es Red Bullt vezetett: videó

Tom Cruise nemcsak egy különleges színész, akire mindig emlékezni fogunk. Az 57 éves hollywoodi sztár, aki 1981 óta aktív a szakmában, rendkívül hiteles is abban, amit csinál. Tom mindig is olyan volt, aki saját maga szerette elvégezni a munkát, így az akciójeleneteket is.

Nincs még egy olyan színész Hollywoodban, aki olyan dolgokat csinált volna a valóságban és a vásznon, mint Cruise. Egészen lenyűgöző az a lista, ami a neve mellett szerepel, és még ennyi idősen is bevállalja a legneccesebb akciójeleneteket, miközben motort, helikoptert, repülőt, vadászgépet vezet.

9 esztendővel ezelőtt egy számára is felejthetetlen élményben volt része, amikor egy igazi F1-es Red Bullt próbálhatott ki. Talán még mindig vannak, akik nem látták az erről készült rendkívül látványos videós anyagot, vagy már megkopott annak az emléke.

A karantén ideje alatt bőven jut idő a nosztalgiára, így most nincs más dolgotok, mint hátradőlni, és élvezni Tom Cruise és a Red Bull Racingl közös kalandját. Az amerikai színészt a mérnökök mellett David Coulthard a korábbi F1-es versenyző oktatta.