Amikor Ricciardo nekitolatott Kvjat Toro Rossójának Bakuban: videó

A Renault F1 Team pilótája hatalmas pénzt keres a franciáknál, ami éves szinten több mint 20 millió eurót jelent számára. Cserébe a középmezőnyben kell versenyeznie, ráadásul a Renault elvesztette a negyedik helyét a bajnokságban.

Még több F1 hír: Hamilton nem beszél feleslegesen, a pályán válaszol

Egyelőre ez nem az az, amit a Renault-tól várnak, miután ők maguk is azt gondolták, hogy egy lépéssel közelebb lesznek a három nagyhoz 2019-ben, de ez nem történt meg, és még mindig nagyon messze van tőlük a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari, miközben a McLaren megérkezett eléjük. Idén pedig már a Racing Point is komoly gondokat okozhat.

Daniel Ricciardo nehézségekkel küszködött, és időről időre a korábbi csapattársa, Nico Hülkenberg is feladta neki a leckét. Az Azeri Nagydíjon azonban magának adta fel a leckét Bakuban, amikor egyszerűen rátolatott Daniil Kvjat Toro Rossójára. Erről emlékezett meg most a Forma-1 is a közösségi médiában.

A Renault versenyzője az azeri futam után 3 rajthelyes büntetést kapott, miután az FIA őt tartotta felelősnek a Kvjattal történt incidens kapcsán. Az ausztrál pilóta a Spanyol Nagydíjon kapta meg hivatalosan a rajtbüntetését.

Ajánlott videó: