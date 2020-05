Amikor Ricciardo nagyon dühös volt Verstappenre a Magyar Nagydíjon (videó)

Daniel Ricciardo és Max Verstappen a legerősebb csapattársak voltak a Forma-1-ben. A pályán kívül is jól megértették egymást, és összességében felhőtlen volt a kapcsolatuk. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne lettek volna nézeteltéréseik.

A 2017-es Magyar Nagydíjon azonban egyértelmű volt a kép, Verstappen volt túl erőszakos, ami Ricciardo versenyébe került. Az időmérő edzésen Vettel volt a leggyorsabb a finn csapattársa, Räikkönen előtt, akit Bottas, Hamilton, Verstappen és Ricciardo követett.

A futamot is Vettel fejezhette be az élen a két finn mellett a dobogón. Räikkönen kevesebb mint 1 másodperccel ért célba mögötte, míg a Mercedes pilótája már több mint 12 másodpercet kapott. Pontszerző volt még Hamilton, Verstappen, Alonso, Sainz Jr., Pérez, Ocon és Vandoorne.

Ricciardo, aki a 6. kockáról rajtolt, egyetlen egy kört sem fejezett be, mert összeütközött a csapattársával. Rendkívül dühös volt, és káromkodva adta mindezt a csapata tudatára. Az incidensért 10 másodperces büntetést kapott a holland.

„Nem sokat mondhatok. Ez van. Látta, hogy előtte vagyok, és a rajtnál volt egy kis történés, én pedig láttam Valtterit az egyesben. és úgy döntöttem, későn fékezek. A pozíciómat védtem, és eltalált...” - kezdte Ricciardo.

„Azt kell mondjam, hogy ez egy amatőr jelenet volt. Nem is volt helye. Valtteri volt előrébb, én pedig kívül. Talán csak nem szereti, ha a csapattársa elé kerül. Az egész verseny ott lett volna, hogy helyrehozza a hibáját. Nyilvánvalóan a csapat is vált vele pár szót, és én is. Nem sokat kell mondani, meg fogjuk oldani.” - mondta akkor Ricciardo a Sky Sports F1-nek.

Verstappen reakciója sem maradt el:

„Nyilvánvalóan nem szándékosan tettem, amit tettem. Nagyon sajnálom a dolgot, a csapatom és Daniel miatt is. Nagyszerű vele a kapcsolatom és már bocsánatot kértem tőle, akárcsak a csapatomtól. Egy pillanatra sem hoznám magunkat ilyen helyzetbe.”

„A rajtom igen jó volt, majd ott voltam Bottas mellett, és hirtelen igen sok sebességet vesztettem. Ott volt előttem az autó, fékeztem, és már nem tudtam mit tenni. Elkezdtem lecsúszni az ívről, és Daniel sajnos ott volt. Nem tudtam már mit tenni. Mindketten harcban voltunk a kanyarban.”

„Természetesen próbáltam elkerülni Danielt, de miután az első kerekek blokkoltak, már csak utas voltam. Senkivel nem ütköznék szándékosan, pláne a csapattársammal. Le fogunk ülni egymással, és megvitatjuk a helyzetet.”

„Ma sok pontot veszítettünk, és azt hiszem, akár még a győzelem is szóba jöhetett volna. Mindkét autónkkal meglett volna az esélyünk erre, de sajnos ez most így alakult. Az azonban biztató, hogy sikerült előrébb lépnünk és a jó úton haladunk előre.”

