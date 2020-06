Amikor Raikkönen majdnem csődbe vitte a csapatot a jó teljesítménye miatt

A 2009-es szezon egyáltalán nem úgy alakult, ahogyan arra a Ferrari számíthatott. A 2008-ban a világbajnoki címért Felipe Massával az utolsó versenyig harcban lévő csapat nagyon rosszul kezdte az új szabályok szerinti 2009-es idényt.

Raikkonen a maximumot kihozta a gyenge autóból, azonban 2010-re Fernando Alonso váltotta le a finnt, aki szünetet tartott az F1-től, és csak 2012-ben tért vissza a száguldó cirkuszba.

A finn újságíró, Heikki Kulta már 20 éve követi Raikkonen pályafutását, és ő mesélt a Formula 1.com-nak a finn Lotusos korszakáról.

„Először a 2011-es Német Nagydíjon hallottam arról, hogy Kimi visszatérne a Forma-1-be. Akkor még a Williamsszel tárgyalt, de később az ősszel kiderült, hogy a Lotusszal írt alá, és én is azonnal írtam a szerződésről.”

„Még akkor is, ha annyira tapasztalt vagy, mint én, a legnagyobb kihibás az, hogy rengeteg dolgot újra kell tanulnod” – mondta Raikkonen akkor. „Fogalmam sincs, hogy a csapat hol tart, merre tart, de majd kiderül ez, amikor elkezdődik a szezon.”

„Fantasztikus volt látni, hogy milyen gyorsan alkalmazkodni tudott a körülményekhez annak ellenére, hogy mennyi időt volt távol" - folytatta Kulta. 2012-ben a negyedik versenyen második lett a Lotusszal. Az év végén a győzelme Abu Dhabiban örökre meg fog maradni – különösen, miután karácsonyra egy „Leave me alone” feliratos pulcsit kaptam.

„Kimi Raikkonen két év alatt 390 pontot szerzett a Lotusnak. A csapatfőnök, Gerard Lopez biztosan nem számított ilyen teljesítményre, amikor azt vállalta Raikkonen szerződésében, hogy minden pont után 50,000 eurót fog fizetni. Ez majdnem csődbe vitte őt, és a csapatot is, mert csak a pontokból, és a bónuszokból Kimi Raikkonennek 19,5 millió dollárt kellett fizetnie.”

Race winner Kimi Raikkonen, Lotus F1 celebrates at the end of the race Fotó készítője: XPB Images

„Amikor 2013-ban a pénz is elkezdett fogyni a csapattól, a csapat kedve is elillant. Már majdnem biztos volt, hogy nem fog Raikkonen vezetni a 2013-as Abu Dhabi Nagydíjon, de végül még is megjelent.”

„Amikor megkérdeztem, miért érkezett meg ilyen későn, csak így válaszolt: „Amikor nem fizetnek neked semmit egész évben, igen nehezen összeköthető a pozitív gondolkodással.”

„Az volt végül az utolsó versenye a Lotusszal. Miután megműtötték a hátát, a következő szezont már ismét Ferrari pilótaként kezdte.”

