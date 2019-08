Amikor Leclerc full lazában tolja: jöhet az első rap album?

Charles Leclerc élete az elmúlt két évben nagyon sokat változott azzal, hogy bemutatkozhatott a Forma-1-ben, ráadásául már a második szezonjában a Ferrarinak versenyezhet a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársaként, aki számára egyértelmű kihívást jelent a monacói, de a német most sokkal inkább a célok elérésével foglalkozna, mert még mindig nem adta fel.

Leclerc idén többször is hibázott, amivel sok potenciális pontot vett el magától. Sőt, ha megnézzük azt, hogy milyen helyzetben volt Bahreinben, Bakuban, Ausztriában és Németországban, már négy alkalommal is nyerhetett volna, így messze több pont állhatna a neve mellett. A fiatal versenyző azonban tisztában van vele, hogy tanulnia kell a hibáiból, de ő is megérdemli a pihenést és szüksége is van rá.

Legutóbb egy igen laza képpel jelentkezett be a haverokkal, megjegyezvén, hogy a rap albumuk borítója már elkészült. Ezt mindenfajta smile nélkül írta le az Instagramján, így ebből még bármi lehet... Mindenesetre érdekes lenne meghallgatni őt, mert az énektudásáról, vagy a raptudásáról még semmit sem tudunk. A mezőnyből Lewis Hamilton az, aki évek óta a háttérben készíti a saját zenéit, miközben Daniel Ricciardo már többször megcsillogtatta a rapképességeit.