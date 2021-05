A rutinos spanyol is lehúzott öt szezont a Ferrarinál, ahol most fiatal honfitársa, Carlos Sainz versenyez, akinek sikerült vasárnap megszereznie élete első dobogóját a vörös autóval, és látszólag mindenki nagyon örült a sikerének, hazájában meg aztán különösen.

A kétszeres világbajnok számos győzelmet és pódiumot szerzett a maranellói gárdának, ráadásul többször is harcban volt a bajnoki címért. Sainz második helye azonban két szezonon belül csak a negyedik ferraris dobogó volt, Alonso mégis úgy érzi, hogy nagyobb ünneplés volt ennek kapcsán, mint amikor ő volt a Scuderiánál.

„Emlékszem, hogy öt-hat évvel ezelőtt, amikor évente kilenc vagy tíz dobogót sikerült szereznem, akkor a második hely egy temetés volt számomra a sajtótájékoztatón, mert az emberek folyamatosan azt kérdezgették, hogy mikor fogok már nyerni.”

„Most pedig, amikor visszagondolok arra, hogy 97 dobogóm van, szerintem az utolsó öt-hat évben szerzetteket ezek közül nem igazán veszik annyira figyelembe vagy tisztelik eléggé. Ettől függetlenül persze nagyon-nagyon örülök Carlosnak” – mondta Alonso kissé talán keserűen.

„Beszéltem vele a rajtrácson is, a himnusz előtt. Igazából már akkor is a dobogón állt, mivel Leclerc-nek gondjai voltak. Bottas problémájával pedig még jobb lett a helyzet. Ez jó kezdés a bajnokságban számára. Remélhetőleg nemsokára futamgyőzelmet is láthatunk tőle.”

„Az azonban tudható, hogy egy normál pályán talán a Mercedes és a Red Bull még mindig elöl van. Ez egy lehetőség volt, neki pedig sikerült megragadnia, ami természetesen jó dolog.” Hogy Alonso mikor juthat ismét ilyen magasságokba, az még kérdéses, de ő elmondta, hogy szerinte ez a gyengébb teljesítmény csak egyszeri alkalom volt a csapattól.

