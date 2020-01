Amikor egy F1-es versenyző csukjázik, lábazik és hasazik

Pierre Gasly is csak 23 éves, így még sok éve lehet a Forma-1-ben, feltéve, ha lesz csapata. A francia tavaly volt nagyon mélyen, és rendkívül magasan is, miközben megszerezte az első dobogóját a királykategóriában.

Gasly a Red Bullnál nagy lehetőséget kapott, mivel Dr. Helmut Marko úgy döntött, hogy őt ülteti be a Renault-hoz igazolt Daniel Ricciardo helyére. Pierre azonban nem bírta a nyomást, és az autó sem feküdt neki. Max Verstappen tempója pedig csak hab volt a tortán.

A Red Bull-Honda többek között emiatt sem szerezhette meg a konstruktőri második helyet a Ferrari ellen, mert Gasly által sok pontot veszítettek. A fiatal versenyző rengeteg kritikát kapott, de a Toro Rossónál ismét bizonyította, hogy egy remek pilóta.

Gasly szinte azonnal felvette a ritmust a régi-új csapatánál, és jobb teljesítményt nyújtott Daniil Kvjatnál. Sőt, a Brazil Nagydíjon dobogóra állhatott, ami egy újabb nagy fordulatot hozott a szezonban.

Most már az Alpha Tauri néven futó csapat versenyzője, ami valójában a Toro Rosso, csak átnevezve. A Red Bull divatiparban futtatott márkájaként folytatja az olasz csapat, mely tavaly két dobogót is szerzett.

Az Alpha Tauri versenyzője is megkezdte a kemény edzésmunkát, és semmit sem bíz a véletlenre. A lábedzések mellett természetesen a felsőtestét is átmozgatja. A nyakizomzat különösen fontos, így arra helyezik a legnagyobb hangsúlyt. A képen látható keret csukjázásra is tökéletesen alkalmas.

