Amikor a Toro Rossónál kiakadtak Jos Verstappen miatt

A 2021-es Abu Dhabi Nagydíj végével Graham Watson búcsút intett az AlphaTaurinak: az új-zélandi mérnök, aki a ralin keresztül 1996-ban kezdett el az F1-ben dolgozni, 2014-ben lett a Toro Rosso csapatmenedzsere, ezt a pozíciót pedig egészen a 2021-es szezon végéig meg is tartotta az AlphaTaurinál, egészen a mostani visszavinulásáig.

2015-ben az akkori Toro Rosso talán történetének legerősebb újonc pilótapárosával vágott neki a szezonnak: a mindössze 17 éves Max Verstappen mellett Carlos Sainz is bemutatkozott a Forma-1-ben. A két fiatalban közös pontot jelentett az is, hogy mindkettejük édesapja autóversenyző volt: Jos Verstappen 106 F1-es futamon állt rajthoz, míg id. Carlos Sainz kétszeres WRC-bajnok, és még ma is aktívan versenyez az Extreme E-ben és a Dakar-ralin.

Watson szerint akkoriban bár a pilótáik is elkötelezetten vetették magukat bele a Forma-1-be, az apukáik „még náluk” motiváltabbak voltak, és mindent megtettek, hogy a saját fiuk legyen az első számú pilóta a csapatnál, ami többször is súrlódásokat eredményezett köztük – különösen Jos Verstappen esetében.

Még több F1 hír: A Ferrari is átment a kötelező törésteszteken a 2022-es autójával

„Jos az egész karrierje alatt azt érezte, hogy hátrányos helyzetből kell harcolnia, és különösen azt, hogy a Benettonnál nem voltak rendesek vele. Ezzel semmilyen titkot nem árulok el, ezt mindenki tudja” – nyilatkozta Watson a Motorsport.com holland kiadásának.

„Max erről hallani sem akart, és természetesen le akarta győzni a csapattársát. Azon dolgozott, hogy a csapat köré épüljön, ne pedig a csapattársa köré, ebben pedig egyértelműen Jos munkáját látom.”

„Nem szabad elfelejteni, hogy a gokartos évei óta Max karrierjének minden apró pillanatát Jos kontrollálta. Amikor leigazoltuk Maxot, a csapat még máshogyan nézett ki, mint most, talán kevésbé volt professzionális. Jos talán maga is kételkedett abban, hogy a csapatunk egyáltalán képes lesz-e arra, hogy Max itt ténylegesen megvethesse a lábát a Forma-1-ben.”

„Ez különösen akkor volt nyilvánvaló, amikor nap mint nap Jos megveregette a vállam, és azt kérdezte, hogy „Graham, mi lesz ezzel és azzal?” Egy idő után már azt kellett mondanom, hogy „az Isten szerelmére, hadd dolgozzon már a csapat ezen!” Jost csak akkor tolták igazán a háttérbe, amikor Max a Red Bullhoz szerződött, ott már hátra kellett lépnie egyet. Bár, nekem nincsenek gyermekeim, el tudom képzelni, hogy nem egyszerű, amikor el kell engedned a fiadat.”