Amikor a Red Bull majdnem a Mercedes motorpartnere lett

A koronavírus-járvány miatt pillanatnyilag valódi versenypályákon nem folyik versenyzés, viszont amikor folytatódni fog, Max Verstappen és Alex Albon akkor is a Honda motorjaival hajtott autóban fog versenyezni. Pedig nem sokon múlt, hogy az energiaitalosok autóiban Mercedes-motor legyen.

A Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko így emlékezett vissza arra az időszakra, amikor erről tárgyaltak Niki Laudával.

„Nikivel elég jól jöttem ki, és megígérte nekünk, hogy megkapjuk a Mercedes-motorokat. De a megállapodást végül fentről törölték. Szerintem azért, mert akkoriban nekünk jobb volt a kasztnink. Szóval azt gondolhatták, hogy „nem adunk nekik motort, mert a végén még megvernek minket”.”

„Valahol ezt meg lehet érteni. De ettől függetlenül ígéretet kaptunk, amelyet a Mercedes nem hajtott végre.” – elégedetlenkedett Marko.

És bár Marko nem mondta ki, de biztosra vehető, hogy 2015-ről beszélt. Az üzlet pedig 2016-tól élt volna, amikor Daniel Ricciardo és Daniil Kvjat, majd a Spanyol Nagydíjtól Daniel Ricciardo és Max Verstappen vezette a két Red Bullt. A történet elejéig pedig valójában 2015 júliusáig kell visszamennünk.

Az élő szerződés ellenére a Red Bull úgy döntött, hogy pontot akar tenni a Renault-val való kollaborációja végére. Az ok pedig meglehetősen egyszerű volt: a hibrid-éra kezdetén látott csalódást keltő teljesítmény és a megbízhatósági problémák. Az osztrák alakulat Sebastian Vettellel négy éven keresztül dominált, viszont Vettel 2014-ben a Ferrarihoz távozott a Milton Keynes-i csapattól.

Niki Lauda, Mercedes AMG F1 Non-Executive Chairman and Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consulta Fotó készítője: Sutton Images

Tehát valaminek változnia kellett. De mégis minek? Marko és Mateschitz a Mercedes-motorban látta a választ erre a kérdésre. Ez pedig teljes mértékben logikus válasz volt, mivel a Mercedes a hibrid-éra domináns ereje volt. Ráadásul Marko jó kapcsolatban volt a honfitársával, Laudával, így a szituáció biztatónak ígérkezett.

Ezután Mateschitz és Lauda is tárgyalt egymással. A beszélgetés végét pedig kézfogással zárták, ezen a ponton viszont eltérnek egymástól a nézőpontok – mit is jelentett az a bizonyos kézfogás?

A Red Bull úgy gondolta, hogy a kézfogás azt jelentette, hogy a Mercedes motorjait használhatják majd, vagyis megegyeztek, és már csak a papírmunka van hátra. Azonban pár hónappal később kiderült, hogy a Mercedes teljesen másképp gondolkozik erről a kérdésről.

Szerintük a kézfogás csak a búcsúzás része volt, és a csapatfőnök Toto Wolff is úgy gondolja, hogy nem volt megállapodás a motort illetően.

„Ahogy tudom, Niki biztosan nem azért fogott kezet, hogy lezárjon egy bizonyos megállapodást.” – jelentette ki Wolff.

Ezek alapján az lehet a benyomásunk, hogy valóban csak egy félreértésről van szó, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy akkoriban ebben a kérdésben egyáltalán nem volt egy hullámhosszon Wolff és Lauda – a néhai háromszoros F1-es világbajnok akkoriban ezt nyilatkozta:

„Hatalmas vicc, hogy egy olyan versenyképes csapat, mint a Red Bull nem tud motorbeszállítót találni a Renault-n kívül. A tény, hogy a Mercedes nem adott motort a Red Bullnak biztosan nem az én ötletem volt. Ez nincs összhangban a kompetitív gondolkodásommal sem, szerintem ebben a sportban mindenkinek eséllyel kell rendelkeznie a győzelemre. De mindegy is: voltak más vélemények, és én elfogadtam ezeket.”

Tehát valójában arról lehetett szó, hogy Lauda a kézfogással valóban az üzlet végére akart pontot tenni, azonban fentről szóltak, hogy erre nem kerülhet sor. Főleg amiatt a félelem miatt, hogy a Mercedest az egyik ügyfélcsapata győzheti le. A Mercedes csak akkor tudta volna elfogadni ezt, ha kereskedelmi előnyökkel járt volna a Red Bullal kötött megállapodás. Erről Lauda is beszélt:

„Motort akartunk nekik adni, hogy aztán minden Red Bull-os fiatal A-osztályt vezessen. Szóval hosszú távon egy egészséges kollaborációt akartunk volna kialakítani a Red Bullal.”

Erre azonban számos ok miatt nem került sor végül. Mindenekelőtt azért nem, mert a Mercedes szerint a Red Bull sosem akart konkrét, közös marketingtervekkel előállni. Másrészt pedig azért sem, mert még mindig élt a Renault-val kötött megállapodásuk.

„Először is egy felhatalmazásra lett volna szükségünk a Renault-tól. A Renault az egyik fontos partnerünk az autóiparban. Amíg tőlük nem kapunk zöld jelzést, addig nem tudtunk volna semmit sem csinálni a Red Bullal. Máskülönben szerződésszegés lett volna ebből, és természetesen mi sosem tennénk ilyet. A Mercedes és a Renault kooperációja túlmegy a Forma-1-en, még közös gyárunk is van velük Mexikóban.” – mondta Wolff.

Viszont még ennél is fontosabb érv lehetett, hogy a Wolff és a Mercedes is úgy gondolhatta, hogy a Mercedes erőforrásaival a Red Bull rögtön harcba szállhatna a világbajnoki címért, ezért is vétózhatták meg a Lauda által megkötött megállapodását.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Shareholder and Executive Director with Niki Lauda, Mercedes Non-Executive Chairman Fotó készítője: XPB Images

„Az egész úgy jött le, mintha jogosultak lennének a legjobb motorra. Viszont a Mercedes nem így működik. Mindent, ami most a rendelkezésünkre áll, mi fejlesztettünk. És ez akkor is így volt, amikor még nem a mi motorunk volt a legjobb: 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban.”

A Mercedes tehát nem akart kockáztatni, és úgy érezték, hogy a vetés után itt az ideje az aratásnak. Az ügy következményeivel viszont senki sem volt elégedett. A Mercedesen belül az általános vélemény szerint Laudának Wolff mellett kellett volna állnia.

A paddockban még olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy szópárbajt vívtak ők ketten, ami után Wolffnak és Laudának együtt kellett sétálnia a paddockban, aminek az volt az üzenete, hogy újra jóban vannak egymással. A Red Bull és a Mercedes kapcsolata szintén nem javult, de Marko és Wolff egyébként sem voltak baráti kapcsolatban.

Az ügy harmadik következményeképpen pedig a Red Bull maradt a Renault-nál, ugyanis végül sem a Ferrari, sem a Mercedes nem látta el őket motorokkal. Így nem volt más választásuk, mint hogy a Renault-val folytassák. Vagy mégsem? Látszólag Mateschitz annyira csalódott volt emiatt, hogy komolyan elgondolkozott azon, hogy érdemes-e a Forma-1-ben maradniuk.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner így nyilatkozott erről:

„Azok a megállapodások, amik megköttetettnek tűntek, a gyakorlatban mégsem lettek azok. Ez pedig elkerülhetetlenül frusztrációhoz vezetett, ami miatt teljesen átgondolod a sportban való szereplésedet.”

Végül Mateschitz hű maradt a formulaautózás királykategóriájához, viszont a Renault-val ápolt nem túl jó kapcsolat ellenére 2018 végéig ők látták el motorokkal a Red Bull csapatát, 2019-től viszont váltottak: de ekkor sem a Mercedesre, hanem a Hondára.

