Amikor a Honda legutóbb elhagyta a Forma–1-et – hasonlóságok és eltérések

Ahogyan akkor is, most is hirtelen történt és kegyetlenül lépték meg. Ahogyan akkor is, most is bizonyos külső tényezők miatt jelentősen lecsökkent a Forma–1-es szerepvállalás jelentősége, amely egy ilyen globális cég számára csak egy aprócska tevékenység.

Ezúttal azonban nem feltétlenül ért minket meglepetésként. Már azóta szerepelt a kártyák között ez az eshetőség, hogy tavaly novemberben csak egyetlen évre hosszabbítottak, miközben arról szóltak a pletykák, hogy a cégen belül eltérő vélemények alakultak ki az F1-es folytatás szükségességéről.

Még több F1 hír: A Honda nem akar a Formula E-be menni az F1-es kilépés után

Legutóbb, vagyis 2008-ban egy hirtelen jött szükségállapot miatt következett be a kivonulásuk, hiszen a Honda utcai autóinak eladásai 70 százalékot estek vissza egyik hónapról a másikra, és senki sem tudta, hogy mennyire lesz komoly és milyen sokáig tart majd a gazdasági válság. Előtte nem volt jele annak, hogy az F1-es szerepvállalás bajban lenne.

Most egy újabb vészhelyzet tett keresztbe nekik, ezt azonban nem lehet havi eladásokban mérni, hiszen a klímaváltozásról van szó. A Honda célkitűzése, hogy 2030-ig kétharmad részt elektromossá, 2050-ig pedig teljesen karbonsemlegessé akarnak válni, komoly befektetéseket igényel majd mind pénzügyi, mind pedig mérnöki agykapacitás szempontjából. Az F1-es program lezárásával mindkettőből felszabadul elég sok.

A Honda úgy érzi, hogy a hosszú távú túlélésért harcol. 2018-ban az ügyvezető igazgató, Seiji Kuraishi, aki állítólag nem volt teljesen oda a Forma–1-es folytatásért, egy előadáson a következőket mondta: „Az egyik célunk az, hogy a Honda olyan cég legyen, melynek létezését a társadalom is akarja.”

Honda branding on a Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Annak érdekében, hogy ebben a gyorsan változó környezetben el tudjuk érni ezt a célt, létrehoztuk a 2030-as jövőképet, hogy új és egyedi értéket adjunk a Hondának. Az egyik kulcs ennek a küldetésnek az eléréséhez a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.”

Ennek a feladatnak a megvalósítása azóta jelentős figyelmet és hangsúlyt kapott, és jóval konkrétabb terveket is meghatároztak, melyeknek része a kutatás-fejlesztésre költött óriási mennyiségű pénzösszegek felhasználása is.

A Honda szempontjából az F1-es szereplés már nem volt indokolt sem technológiai, sem pedig marketinges szempontból. Ez egy stratégiai döntés, bár igencsak nehézkes körülmények között, hiszen a járvány miatt ellaposodott gazdaság azt jelenti, hogy a Hondának kevesebb bevétele van, amelyet aztán be tudna fektetni, pont abban az időszakban, amikor a legnagyobb szüksége lenne erre.

2008-ban kevésbé volt ez stratégiai, mintsem vészhelyzet okozta kivonulás. Akkor talán könnyebb is volt a döntés, hiszen a pályán mutatott formájuk eléggé gyenge volt, emiatt pedig a marketingérték sem volt a legnagyobb.

Jenson Button, Honda RA106 Fotó készítője: Sutton Images

Hiába érkezett meg 2006-ban az áttörést jelentő futamgyőzelem Jenson Button révén, a csapatnak utána sikerült két igazán szörnyű autót építenie 2007-re és 2008-ra. A Honda menedzsmentje viszont nem tudhatta, hogy világverő autót tesztelnek a szélcsatornában 2009-re.

Nem látszott az esély arra, hogy hirtelen a Ferrarival és a McLarennel szállhatnak harcba azzal, amilyük volt. Még ha bíztak is abban, hogy Ross Brawn lefektette az alapját ennek a jövőbeli megvalósításához, ez akkor is csak egy hosszú távú világban volt lehetséges, amelyben a Honda talán már nem is létezett volna. Azon a ponton egy vállalati szintű szükséghelyzettel találták szemben magukat.

Egy kicsi iróniánál több is van abban, hogy a Honda 2008-as kiszállása pont azoknak az eseményeknek ágyazott meg, melyek ahhoz vezettek, hogy a Mercedes a sport történetének legdominánsabb csapatává vált.

Rubens Barrichello, Honda RA108 Fotó készítője: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sok kulcsember még most is ott van azok közül, akiket a Honda átadott 2008 telén Brawnnak. A mostani kivonulás a Red Bull kétcsapatos programját hagyja nehézkes szituációban.

Mi lenne viszont akkor, ha a Mercedes 2021 végén követné a Hondát hasonló okokból, és csak motorszállítóként folytatnák tovább? A Red Bull akkor végre talán megízlelhetné, hogy milyen érzés a Forma–1 legjobb motorjával versenyezni…

Imolában is felülhetnek majd a nézők a lelátókra.

Bereznay Dani első élményei az F1 2020-ról