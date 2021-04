„Amihez Rosbergnek ezer kör kellett, azt Lewis kettő alatt is megcsinálta”

Hosszas szenvedés és nehézségek után Rosbergnek végre sikerült legyőznie korábbi jó barátját, későbbi nagy ellenfelét, Lewis Hamiltont, és elhódította a világbajnoki címet. Majd fogta magát, és el is hagyta a sportágat.

A Beyond the Grid podcast legfrissebb részében a Mercedes kulcsemberi kerültek főszerepbe, és fel is tették nekik azt a kellemetlen kérdést, hogy ki volt a jobb: Hamilton vagy Rosberg? James Vowles főstratéga így látta a helyzetet.

Még több F1 hír: Radikális változások jöhetnek az F1-be 2025-től

„Ha adsz Nicónak ezer kört, akkor lassan elindul egy elképesztő teljesítményszint felé. Ha Lewisnak adsz kettőt, ő egyből ott van, ha ez így érthető. Nico abban volt kiváló, hogy ha adtál neki elég időt az autóban, hogy láthassa, mit csinál a csapattársa, akkor hihetetlen dolgokat tudott elérni.”

Ezek után a német bajnok hirtelen távozása is szóba került. „Toto behívott minket az irodába. Nem igazán tudtuk, hogy mire számítsunk. Ha azonban megkérdezte volna tőlünk, hogy mondjuk öt dolgot, amiről szó lehet, akkor Nico visszavonulása nem lett volna a listán.”

„Bizarr pillanat volt. Még most is nehéz kitalálni, hogy miért kérte azt, hogy engedjék ki őt a szerződéséből. Még akkor is, ha nem tudta volna újra legyőzni Lewist, egy jó autóban lett volna, futamokat nyert volna, egy olyan csapat tagja lenne, amely valami elképesztőt csinál.”

Binotto szerint sokat lépett előre a Ferrari, de még nem eleget