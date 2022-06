Amiért Verstappennek idén nehezebb dolga van a Red Bull autójával

Az idei szabályoknak köszönhetően jelentősen megváltozott az autók vezethetősége, és mindenki igyekszik a lehető legközelebb futtatni azokat a talajhoz a szívóhatás kihasználása érdekében.

Ez viszont azt eredményezte, hogy a Red Bull korábban alkalmazott nagy előredöntöttsége (rake-je) eltűnt, így pedig az autók is hajlamosabbak az alulkormányzásra. Verstappenről pedig tudható, hogy szereti, ha az autó eleje élesen fordul, mert képes az ebből következő kis hátsó megcsúszásokat ügyesen kezelni.

Miközben a korábbi évek Red Bulljainál ez segítette őt a márkatársaival szemben, idénre ez az előnye eltűnt, és Helmut Marko a hét korábbi szakaszában arról beszélt, hogy versenyzője szeretné, ha javítani tudnának helyzetén.

„Mondjuk úgy, hogy az autó még mindig nem olyan, mint amilyet Max szeretne” – mondta a Formel1.de-nek a bikások tanácsadója. Neki egy nagyon erős első tengelyre van szüksége. Amikor az autók 250 km/h-nál fékeznek, a hátulja kissé ideges lesz, de ezt Max észre sem veszi. A mi autónk viszont inkább semleges, talán még kicsit túl kezes is, ez pedig zavarja őt.”

A Motorsport.com az Azeri Nagydíj előtt a világbajnoki címvédőt is kérdezte a helyzetről. Verstappen azt ugyan valóban elmondta, hogy szeretné, ha jobb lenne az autó eleje, de szerinte a helyzete nem annyira drámai, mint azt mások beállítják.

„Azt egyértelműen látom, hogy Checo most komfortosabb, mint tavaly. Az én oldalamról igen, valóban erősebb első tengelyt akarok, és ezért is dolgozunk most. Azt nem mondanám, hogy nem érezném magabiztosnak magam az autóban, de ezek annyira nehezek, hosszúak és szélesek, hogy szeretnéd, ha jobban kanyarodnának, mert úgy gyorsabb tudsz lenni.”

„Emiatt pedig az időmérőn kicsivel többet tudsz kihozni belőle, amikor igazán nyomod neki, én erre viszont most nem vagyok képes. Ez viszont egyáltalán nem drámai. Így is nyertem négy futamot. Az több, mint amennyit tavaly nyertem eddig a pontig. Szóval nem olyan rossz ez, csak az apróságokon kell még finomhangolni.”

Az idén a mezőnybe visszatérő Kevin Magnussen is megerősítette, hogy az új autógeneráció egyszerűen hajlamosabb az alulkormányozottságra. „Egyetértek Maxszal, hogy a kocsik alulkormányozottabbak a kanyarok közepén. Nem akarnak olyan jól fordulni, mint az elődeik.”

