Amerikai tehetségnek adott F1-es tesztlehetőséget az Aston Martin

Az amerikai versenyző télen került be az Aston juniorprogramjába, most pedig lehetősége nyílt arra, hogy egy F1-es autó volánja mögött is megmutathassa, mire képes. A csapat elmondása alapján Crawford 400 km-nél is többet teljesített rövidebb és hosszabb etapok formájában.

„Hatalmas köszönet mindenkinek az Aston Martinnál, akik segítettek ezt megvalósítani, és köszönöm a támogatást is a teszten. Ez volt az első napom egy F1-es autóban és nagyszerű tapasztalatokkal gazdagodtam, miközben minden egyes kört élveztem. Tiszta és problémamentes nap volt, sikerült teljesíteni a tervezett programot.”

„Az elsődleges feladatom az volt, hogy felvegyem a ritmust és megszokjam az autó rendszereit. Komoly tanulási folyamat volt ez számomra, és az autó semmihez sem hasonlított, amit korábban vezettem, különösen a gyorsabb szakaszokon. Úgy érzem, jól alkalmazkodtam, és már várom a következő lehetőséget” – mondta a nap végén Crawford.

A 19 éves versenyző a folytatásban is elutazik majd néhány Forma–1-es hétvégére, hogy még több tudást és tapasztalatot szívjon magába, miközben az F2-ben is versenyez, ahol a második szezonját teljesíti.

