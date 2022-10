Amerikai festést villantott a Williams Austinban - fotó

A Forma-1 mezőnye a koronavírus-járvány kirobbanása előtt járt utoljára a Circuit of the Americas versenypályán, így természetesen mindenki izgatottan várja, hogy ismét visszatérjenek a texasi helyszínre.

A Williamsnél is nagyok a várakozások, már csak azért is, mert a brit istálló az első szabadedzésen először ad lehetőséget a helyi hős Logan Sargeant-nak, aki akár jövőre Alex Albon csapattársa is lehet a 2023-as Forma-1-es szezonban.

A csapat különleges festéssel tiszteleg a texasi visszatérés előtt, hiszen közösségi oldalain mutatta be a csillagokkal és az amerikai zászló piros-fehér sávjait idéző festéssel felturbózott FW41-es bemutatóautót, amit a rajongók Austin belvárosában meg is tekinthetnek.

A speciális festésen helyet kaptak a csapat világbajnokainak nevei, így Alan Jonse, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill és Jacques Villeneuve is. Az egyelőre viszont nem teljesen világos, hogy Alex Albonék is ilyen dizájnnal vágnak-e neki a hétvégének, vagy maradnak a megszokott sötétkék színeknél.

