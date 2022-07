Ambiciózus programmal találná meg az első újkori női F1-es pilótát az Alpine

Az Alpine Race(H)er programjának célja, amit a Brit Nagydíj előestéjén jelentett be a francia-brit csapat, hogy népszerűbbé tegyék a Forma-1-es pozíciókat nők számára is. Ennek érdekében széleskörű iskolai programokat fognak szervezni, hogy legyen egy kitaposott út számukra is az F1 felé.

Az Alpine munkavállalóinak jelenleg 12%-a nő, a csapat célja az, hogy ezt a számot kb. 30%-ra tudják feltornázni az előttünk álló 5 évben.

A program célja az is, hogy realisztikus esélyt adjanak egy nőnek arra, hogy eljuthasson a Forma-1-be is.

Amellett, hogy ehhez megadják a szükséges pénzügyi támogatást, tudományos kutatásokat is indítanak, amelyeknek a célja az lesz, hogy ledöntsék az „áltudományos tévhiteket”, amelyekkel még most is találkoznak a pilótanők a karrierjük során.

Claire Mesnier, az Alpine HR alelnöke a csapat közleményében kifejtette, hogy a céljuk az, hogy megteremtsék a valódi meritokrácia alapjait a csapatnál. „Az Alpine menedzsmentjének már 50%-a nő. Nem azért, mert ezzel bármilyen statisztikát szeretnénk javítani, hanem mert az adott területen ők nyújtják a legkiemelkedőbb teljesítményt.”

Az Alpine akadémiája idén igazolta le a 19 éves Abbi Pullingot, aki jelenleg a kétszeres W Series-bajnok Jamie Chadwick mögött második a pontversenyben. Chadwick még mindig a Williams akadémiájának tagja, míg a Ferrari támogatásával már a második szezonját tölti az olasz F4-ben Maya Weug, akinek idén eddig egy 6. hely volt a legjobb eredménye.

