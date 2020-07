Alternatív F1-es vonalvezetés? Valójában nem is volt opció…

A koronavírus-járvány miatt olyan dolog történt az F1-ben, ami korábban még sosem: egy pálya több versenyt is rendezett egy szezonon belül. Erre július elején Ausztriában került sor, emellett Silverstone is két futamot rendez augusztusban, és a várakozások szerint jó esély van arra, hogy Bahrein is „duplázik” az idény vége felé.

Silverstone-ban az első verseny a tradícionális Brit Nagydíj nevet kapta, míg a második verseny a 70. Évforduló Nagydíj lesz. Silverstone főnöke, Stuart Pringle korábban azt mondta, semmit sem söpörtek le az asztalról a járvány miatt jelentősen átalakult helyzetben.

Azonban az ügyvezető igazgató most már úgy nyilatkozott, hogy nem volt valós opció egy alternatív vonalvezetés vagy a fordított vonalvezetés használata.

„Nos, ez nem volt egy komoly ötlet, mert Silverstone a Grand Prix-pályáról szól – ezt pedig nem lehet csak úgy megfordítani. Csak annyi volt az egész, hogy nem állítottam le elég korán egy újságírót, de valójában ez kiválóan sült el, mert 3-4 héten keresztül forgott a nevünk!” – kezdte Pringle a Motorsport.com-nak.

„Tehát nem tudjuk csak úgy megfordítani a vonalvezetést. És ha az „International” vonalvezetést használtuk volna, csak a jó kanyarok fele maradt volna meg, amelyekkel kétszer olyan gyakran találkoztak volna a versenyzők. Hirtelen nem lehet előrántani egy új vonalvezetést. És nem is volt a komoly opciók között egy másik vonalvezetés.”

A Brit Nagydíj számos pilóta hazai versenye. Közéjük tartozik Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris és a brit-thai Alexander Albon. Az e hétvégén megrendezésre kerülő verseny pedig az első hazai futamuk lesz, amelyeken nem lesznek ott a szurkolóik.

Amikor a Motorsport.com arról kérdezte a Williams-pilóta George Russellt, hogy mit vesztenek ezzel a szabályozással a hazai pályán versenyzők, Russell így felelt:

Silverstone from the Space

„Szerintem azt a zsongást vesztjük el, amellyel akkor találkozunk, amikor megérkezünk a paddockba. Mindig van egy extra sebességed, amikor a hazai versenyeden vagy – és ez a hazai szurkolóknak köszönhető.”

„Ez egy fantasztikus érzés: belépsz a paddockba, mindenki a nevedet kiáltja a versenyzői parádén. Végül is, amikor felteszem a sisakom, akkor már annyira gyorsan vezetek, amennyire csak tudok, és ez a dolog független attól, hogy Silverstone-ban, Magyarországon vagy Ausztriában vagyok.”

„De hiányozni fog az a támogatás, amit Silverstone-ban kapok, hiszen ez volt az egyik legkiemelkedőbb tavaly szurkolói szempontból. De attól a pillanattól kezdve, hogy felveszem a sisakom, valójában már semmi sem változik.”

