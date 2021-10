Alpine-vezér: Ez nagyon gyenge volt...

Esteban Ocon esélye egy jó versenyre már rögtön az USA Nagydíj elején elszállt, miután egy ütközés után ki kellett állnia a bokszba kényszerű okokból, majd később technikai meghibásodás miatt idő előtt befejezte a futamot. Alonso sem járt jobban, aki nem sokkal a vége előtt volt kénytelen kiállni.

„Összességében ez egy gyenge hétvége volt” – jelentette ki Budkowski a Motorsport.com-nak az USA Nagydíjat követően. „A teljesítmény szempontjából a megszokott szintünkhöz képest kevésbé vagyunk versenyképesek. És aztán nagyjából minden, ami elromolhatott, el is romlott.”

„Nem vagyunk elégedettek a hétvégénkkel, és jobban kell teljesítenünk, ha a bajnokságban az ötödik helyért akarunk harcolni a továbbiakban” – tette hozzá a csapatvezető, aki szerint az utóbbi két futamon teret veszítettek a riválisaikhoz képest.

„Jövő héten boncolgatni fogjuk a helyzetet. Nagy sebességű szektorok vannak itt, amelyeken általában nem vagyunk a legjobbak, és tudtuk, hogy ez nagy kihívás lesz. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy teljesen csúcson voltunk a hétvégi teljesítményünkkel.”

Budkowski elmondta, hogy a versenyen történt kettős meghibásodás váratlanul érte őket. „Fernando esetében szárnnyal kapcsolatos probléma állt fenn, ami elég nyilvánvaló volt. A vizsgálat folyamatban van, de ez egy szokatlan meghibásodás.”

„Estebannál az autó hátsó részénél gyanakszunk problémára. És tekintve a pozíciót és a versenyképességet abban a szakaszban, egyszerűen úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatunk, és leállítjuk az autót.”

Budkowski nem kívánt kitérni arra, hogy Alonso szárnyproblémája összefüggésben lehet-e a gumifallal való ütközéssel, amelyet a spanyol az austini hétvége korábbi részében szenvedett el.

„Ha kicseréltük, ha nem, vannak módszereink arra, hogy megvizsgáljuk, van-e bármilyen probléma, és nyilvánvalóan nem hagytunk volna az autón egy olyan alkatrészt, ami gyanús” – jelentette ki határozottan az Alpine-vezér, aki arra is kitért, hogy hol végezhetett volna Alonso a meghibásodás nélkül.

„Szerintem benne lett volna ebben a vonatban Vettellel, pontosan azt tette, amit Seb is, gumiemelőnye volt, és sikerült egyenként leszednie a pilótákat. Nehéz megmondani, hol végzett volna, a Giovinazzi-ügy nélkül is valószínűleg jobban járt volna. De a valóság az, hogy nem fejeztük be a versenyt, szóval ez lényegtelen.”