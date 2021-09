Alpine-vezér: „észszerűsítenünk” kell az akadémiánk méretét a majd „80 évesen” visszavonuló Alonso miatt

A 2021-es motorsport szezonban pusztán a juniorteljesítménye alapján az Alpine három F2-es pilótáját is felvihetné a Forma-1-be, azonban nem valószínű, hogy Christian Lundgaard, vagy a pontversenyt vezető Oscar Piastri, F1-es lehetőséghez jut majd 2022-ben, az akadémiából egyedül Csou Kuan-jü (Guanyu Zhou) nevét kapta fel a pilótapiac, aki a szinte végtelen kínai piac ígéretével kecsegteti a csapatokat.

A dán fiatal már el is kezdte felfedezni az F1-en kívüli lehetőségeit, és múlt hónapban be is mutatkozott az IndyCarban, ahol az első időmérő edzésén a 4. helyre kvalifikálta magát.

Az Alpine-nál pedig nem nagyon lesz hely a közeljövőben a náluk pallérozódó fiatalok számára: Esteban Oconnak 3 éves szerződést adtak a szezon első pár versenye után, Fernando Alonso pedig räikköneni státuszt élvez a csapatnál, és lényegében addig marad, amíg akar.

Az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi pedig a magyar sajtó képviselőinek adott beszélgetésén oldalunk kérdésére elismerte, hogy egy „gazdag ember problémájával” rendelkezik jelenleg, miután túl sok pilótája, de túl kevés autója van, ami az akadémia méretének csökkentésével jár majd.

„Ha az IndyCarba igazol, akkor az egy jó lépés lenne a karrierjében” – mondta Rossi a kérdésre, hogy az akadémia vissza fogja-e még fogadni az F1-es programjába az IndyCar felé kacsintgató Lundgaardot.

„Aki eljut egy ilyen top-sorozatba, az már nem lesz az akadémia tagja, de igazából ez az álmunk, mert ez azt mutatja, hogy remek lehetőségeket biztosítunk a pilótáink számára.”

A hu.motorsport.com felvetésére, hogy tart-e attól, hogy a fiatalok nem fogják majd az Alpine-t választani egy másik márka helyett, Rossi hozzátette, hogy jelenleg ez nem aggasztja őket.

„Nem hiszem, hogy az akadémiánk össze fog majd esni, ugyanakkor észszerűsítenünk kell majd a pilótáink számát, jelenleg túl sok van. Mindannyian fantasztikusak, nem fogok panaszkodni, de egy gazdag ember problémám van: túl sok pilótám van túl kevés autóhoz.”

„Ez még nem a világ vége, mert lesznek még üres helyek, valószínűleg az Alpine-nál is, amikor majd 80 évesen úgy dönt Fernando, hogy visszavonul, de jelenleg annyira jó teljesítményt nyújt, amilyenre senki nem számított.”

„Valószínűleg mindenki arra gondolt, hogy még teljesít egy évet, és aztán elköszön, de addig marad, amíg ennyire jó teljesítményt nyújt. Én boldogan tartok egy kétszeres világbajnokot a csapatnál, és majd talán a visszavonulása jó lehetőséget teremt arra, hogy előléptessük az egyik fiatal pilótánkat.”

„Nem aggódok amiatt, hogy nem találunk majd számukra lehetőséget, mert nagyon tehetségesek, de jelenleg túl sok komplikációt jelent ez a probléma, észszerűsítenünk kell az akadémia méretét, hogy továbbra is jó lehetőségeik legyenek, mielőtt az ő dolguk is megnehezedik.”

