Alpine: pozitívak az első jelek a Renault új motorja kapcsán

A 2022-es szezon előtt a franciák teljesen átalakították erőforrásukat, aminek része volt az is, hogy kettéosztották a turbót, ahogyan azt a Mercedes már 2014 óta használja. Miközben remélik, hogy teljesítmény tekintetében előrelépnek, szeretnék, ha a jobb csomagolás aerodinamikai előnyökkel is járna.

Ugyan azt egészen a bahreini időmérőig nem fogjuk tudni, hogy mire képes a Mercedes és a Honda etalonnak számító erőforrásával szemben, a kezdeti tapasztalatok alapján talán lehet okuk a bizakodásra.

Az Alpine sportigazgatója, Alan Permane elmondta, hogy elkezdtek különböző motormódokkal kísérletezni, és a tény, hogy az erőforrás mindent elvégzett különösebb dráma nélkül, bizony pozitív jelnek mondható.

„Még nem tekertük fel a maximumra. Nem hiszem, hogy egyetlen kört is mentünk volna időmérős vagy versenymódban. Közel kerültünk hozzá, de még nem teljesen” – válaszolta a Motorsport.com-nak, amikor a motorral kapcsolatos első benyomásairól kérdezték.

„Igazából nem nagyon beszéltünk még a hajtóegységről, ami jó jelnek mondható. Annyira eltér attól, amit eddig Viryben megalkottak. Jóval komplexebb, és egyértelműen szebbnek és elegánsabbnak hat. Ugyanakkor csak betesszük az autóba, és próbálunk vele minél többet menni.”

„A versenyzők a szokásos megjegyzéseket tették róla, egy kis vezethetőség itt, némi turbólyuk ott, a srácok viszont megoldották ezeket, játszadoztak valamennyit a beállításokkal és egyebekkel, szóval nem volt gond” – magyarázta a szakember.

Mivel a sorozat idéntől megköveteli, hogy a motorok olyan üzemanyagot használjanak, amelynek tíz százaléka etanol, így elég nehéz összehasonlítani az erejüket a tavalyiakkal. Az viszont biztató, hogy a pilóták nem emelték ki a motort, mint aggodalomra okot adó egységet.

„Nem is igazán beszéltünk róla, ami remek. Szerintem nehéz is összehasonlításokat végezni a korábbiakkal, mert eltérnek az üzemanyagok, és a motorerő is teljesen megváltozott. Egyáltalán nem panaszkodnak miatta. Jelenleg boldogok vagyunk a helyzettel” – zárta gondolatát Permane.

