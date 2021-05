Ocon 2020-ban egy év kihagyás után tért vissza állandó versenyzőként a mezőnybe, de a Renault-nál nem tudta tartani a lépést Daniel Ricciardóval. A szezon végi Szahír Nagydíjon aztán sikerült neki egy második helyet szereznie, ez a lökés pedig 2021-re is kitartott.

Most ő számít az Alpine egyfajta vezérének, mivel Fernando Alonso még keresi a régi önmagát a kihagyását követően. Ocon az utóbbi két futamon a harmadik sorból indulhatott, és a versenyeken a szezonnyitót leszámítva mindig le tudta győzni spanyol márkatársát.

Az istálló célja most az, hogy felvegyék a versenyt a McLarennel és a Ferrarival a középmezőny elején. Ocon teljesítménye és kiegyensúlyozottsága ebben az évben több ember figyelmét is felkeltette a paddockban, az Alpine ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski pedig megjegyezte, hogy versenyzője szintet lépett tavalyhoz képest.

Még több F1 hír: Verstappen elmondta, melyik két területen kell fejlődnie a Red Bullnak

„Tavaly folyamatosan fejlődött, és egyre közelebb került Danielhez az időmérőkön. A magabiztosság az egy dolog, bíznia kell a csapatban és önmagában is. A pódium persze segített ebben. Rengeteget dolgozott a tél folyamán. Jelentőset fejlődött versenyzőként, és ezt látni lehet abból, ahogyan megközelíti a versenyhétvégéket.”

„Változtattunk a versenymérnöki csapatán, Josh Peckett váltotta Mark Slade-et. Most jobb az összhang a mérnökével és a csapattal is. Ez azért is jó, mert így jóval konstruktívabb módon dolgozhat, mint ahogyan tette azt tavaly. Utána pedig az önbizalomról van szó, az szépen épül, főleg az ilyen időmérős eredmények után.”

Miután az idény első két versenyén nem voltak túl gyorsak, az Alpine sokat lépett előre Portugáliában és Spanyolországban, hiszen látszólag már övéké az ötödik leggyorsabb autó a mezőnyben. Budkowski is örül annak, hogy sikerült fejlődniük, és főként a spanyol hétvégén látott formát érezte fontosnak.

„Őszintén szólva ez fontosabb volt, mint a portugáliai. Nyilván az is jó volt, mert két csalódást keltő futam után voltunk. Nyomást helyeztünk magunkra, mert teljesíteni akartunk. A kezdés nem felelt meg az elvárásainknak, szóval ezért is voltunk boldogok.”

„Jót tett a csapatnak, jót tett a pilótáknak, jót tett Estebannak is. Mindenki számára fontos volt, hogy ott lehettünk a harmadik sorban Portugáliában, de tudtuk, hogy a körülmények trükkösek voltak. Tudtuk azt is, hogy az autó fejlődött, de azt nem, hogy pontosan mennyit.”

„Barcelona nemcsak egyfajta viszonyítási alap a Forma–1-ben, de olyan pálya is, amely nem igazán volt a kedvencünk az utóbbi években, tavaly pedig különösen rosszul ment ott. Szóval sikerült megerősítenünk, hogy az előrelépés tényleg ott van, és valóban úgy fejlődtünk, ahogyan azt gondoltuk.”

Nem is volt olyan értékes az a híres gyémánt?