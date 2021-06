Alpine: meg lennénk lepve, ha tényleg óvásra kerülne sor Bakuban

A 2021-es Forma-1-es szezon egyik nagy beszédtémáját jelentették eddig a hajlékony, megdőlő hátsó szárnyak, amelyekkel a Mercedes és az Aston Martin szerint akár 5 tizedes előnyhöz is juthatnak az azt használó csapatok.

Annak ellenére, hogy az FIA már a monacói versenyhétvégét megelőzően bejelentette, hogy június 15-től szigorítanak majd a hátsó szárnyakat ellenőrző teszten, a Mercedes mégis óvással fenyegetőzött az Azeri Nagydíj előtt, amennyiben a Red Bull használja a hajlékony szárnyát, erre eddig a pénteki napon nem került sor.

A Red Bull mellett az Alpine is érintett az ügyben, a francia alakulat már korábban is elismerte, hogy nekik is változtatniuk kell majd a megoldásaikon, hogy átmenjenek majd az új teszten, azonban Marcin Budkowski szerint teljesen fair volt az FIA a direktíva bevezetése során.

„A szárnyainkat a szabályok szerint terveztük meg, így azok jelenleg teljes mértékben megfelelnek a szabályzatnak” – nyilatkozta Budkowski a Sky Sports-nak. „Az FIA-nak jogában áll új tesztet bevezetnie a szárnyakkal kapcsolatban, ez része a sportnak, és el is fogadjuk.”

„A lehető legkönnyebbre tervezzük a szárnyainkat, hogy spóroljunk a súllyal. Elvégeztük a tesztjeinket, és a következő versenyre már változtatnunk kell majd, de őszintén, szerintem ez igaz lesz szinte az összes csapatra.”

„Nagyon meglennék lepve, ha valóban óvásra kerülne sor itt” – mondta Budkowski, aki azelőtt, hogy a Renault-hoz szerződött volna, az FIA technikai stábjában dolgozott. „Az FIA a kezébe vette az ügyet, intézkedett, az új szabályok pedig Franciaországtól lesznek érvényesek, ez pedig szerintem egy teljesen jogos határidő.”

„Nem arról van szó, hogy csak hozzáragasztunk egy kis szénszálat a szárnyakhoz, hiszen az autó nagyon fontos strukturális elemének számítanak, biztonsági szempontból is. Nem akarjuk azt látni, hogy valaki az utolsó pillanatban játszik a szárnyakkal a garázsban, ami a szárny eltöréséhez vezethetne, pláne nem Bakuban. Az FIA helyes megoldást választott az új szabály bevezetésére, amit mi is tiszteletben fogunk tartani Franciaországtól kezdve.”

„Ezeken az autókon minden hajlik. Olyan szénszálból épített, 300 km/h-nál is gyorsabb autókról van szó, amelyek több tonna leszorítóerőt termelnek, természetes, hogy minden meghajlik, azt pedig az FIA-nak kell eldöntenie, hogy mi számít túl soknak. Most úgy döntöttek, hogy szigorítanak. A változtatások elvégzéséhez adniuk kellett egy kis időt, ami meg is adtak, ez azonban az ő feladatuk, nem másé.”