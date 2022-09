Alpine: igen egyszerű megoldás van a monzai káosz elkerülésére

A 2022-es Olasz Nagydíj előtt összesen 9 pilóta autójában cseréltek valamilyen motorkomponenst, ami miatt hátrasorolásos büntetést kaptak, így pedig a vasárnapi rajtrács alaposan átalakult a szombati időmérő végeredményéhez képest.

A rajtrács ilyen mértékű átalakulása nem teljesen szokatlan azóta, hogy háromra csökkentették az egy évben szabályosan felhasználható motorkomponensek számát, azonban az Olasz Nagydíj előtt különösen sokáig tartott, mire az FIA elkészült az előzetes rajtráccsal.

A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy a versenyigazgató adott hétvégére vonatkozó jegyzeteihez és a technikai direktívákhoz hasonlóan a rajtbüntetések alkalmazására is írt egy külön útmutatót az FIA.

Ennek ellenére Alan Permane, az Alpine sportigazgatója az FIA képes lenne arra, hogy jóval hamarabb közölje az ideiglenes rajtrácsot az időmérőt követően.

„2020 óta van egy külön útmutatónk, amit az FIA-val és az F1-gyel közösen fejlesztettünk, a rajtrács pedig pontosan az útmutatóban foglaltak szerint állt fel vasárnap” – mondta a veterán szakember többek között a Motorsport.com-nak.

„Ebben semmi meglepő sincs, de gondolom, a nyilvánosság nem fér hozzá ehhez a dokumentumhoz. Azzal azonban egyetértek, hogy 4 óra túl sok. Az FIA minden szükséges információval rendelkezik az időmérő végére.”

A Motorsport.com kérdésére, miszerint egy algoritmussal elintézhetné-e az előzetes rajtrács publikálását az FIA, amin később úgyis módosíthatnak, Permane elismerte, hogy ez egy jó megoldás lehet.

„Nem tudom, hogy most mi tartott nekik ennyi ideig, gondolom kétszer, háromszor is leellenőrizték a munkájukat. Nekünk is fontos lehet már szombaton megtudni a rajtrácsot a stratégiák miatt, de igazából a szabályok szerint elég lenne a futam kezdete előtt négy órával közölniük a végleges rajtrácsot. Azt azonban el kell ismernem, hogy (a szurkolók szempontjából) van hova fejlődni még.”