Alpine: „győzött az igazság”, a dühös Steiner a versenyigazgatót hibáztatja

Idén már háromszor kapott fekete-narancs zászlót Kevin Magnussen, annak ellenére, hogy a Haas elmondása szerint többször is adatokkal bizonyították, hogy a versenyek elején történt lökdösődésben megsérült első szárnyai strukturálisan stabilak maradtak.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a Haas óvást nyújtott be Fernando Alonso autója ellen a 2022-es Amerikai Nagydíj után, miután a spanyol számos kört tett meg egy fityegő visszapillantó tükörrel, amely később le is szakadt. Az amerikai csapat azonban súlyos hibát vétett, miután a szabályzatban foglalt 30 percen túl támadták meg a verseny eredményét.

Az Alpine csütörtökön, a Mexikói Nagydíj előtt sikeresen fellebbezett, és visszakapta az Alonso 7. helyéért járó 6 pontot.

„Azt az eredményt kaptuk vissza, amit a Forma-1 is érdemelt. Győzött az igazság” – nyilatkozta az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer a Motorsport.com-nak. „Én természetesen elfogult vagyok, mert ezt az eredményt akartam látni, de a Haas későn óvott, és meg sem kellett volna hallgatniuk őket. Az FIA is elismerte ezt, és ennek fényében helyes döntést hoztak.”

Azt Szafnauer is elismerte, hogy a fekete-narancs zászló alkalmazásán finomítania kéne az FIA-nak, mivel jelenleg nincsen megfelelően definiálva az, hogy pontosan mi számít veszélyesen sérült alkatrésznek. Véleménye szerint azonban egy sérült első szárny még mindig sokkal veszélyesebb, mint egy sérült tükör, amiért szerinte a továbbiakban sem kéne fekete-narancsot adniuk egy pilótának.

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner pedig mindeközben forrong a dühtől, ugyanis az FIA rossz iránymutatására adták be a 30 perces határidő után az óvásukat. Steiner elmondása szerint ugyanis az FIA versenyigazgatójától, Niels Wittichtől azt az információt kapták, hogy 1 órájuk van beadni az óvásukat, miközben a szabályban világosan a 30 perces limit szerepel.

„Már fáj, hogy mennyire inkonzisztensek” – mondta a dühös Steiner a Sky élő közvetítésén, aki azt is hozzátette, hogy miután már idén háromszor kiintették őket a versenyből a fekete-narancs zászlóval, nem igazán látja hasznát annak, hogy az FIA-elnöke, Mohammed ben Szulajem most tett ígéretet a szabály felülvizsgálására. „Azelőtt kellett volna ezt tenniük, hogy háromszor is alkalmazták. Pontokat buktunk a szabály miatt, szóval mi nem nyerünk azzal semmit, ha most változtatnak rajta.”