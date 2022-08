Alpine-botrány, technikai direktíva, Audi-bejelentés: ezért lesz érdemes követni a Belga Nagydíjat

Max Verstappen 80 pontos előnnyel várja a 2022-es Forma-1-es szezon második felét a szintén hazai pályájának tekinthető Spa-Francorchamps-ban, azonban hiába rendelkezik talán még most is gyorsabb autóval nála Charles Leclerc, ez a versenyhétvége (kezdetben) nem a kettejük gigászi csatájáról fog szólni.

Az előttünk álló napokban ugyanis számos olyan történetszál fog kibontakozni a szemünk előtt, amiért nem csak a vasárnapi verseny miatt lesz érdemes követni a Belga Nagydíj eseményeit.

Az Alpine és a McLaren pilótakérdése

A Magyar Nagydíj után elképesztő fordulatot vett a 2023-as pilótakeringő, miután előbb Fernando Alonso dobbantott az Alpine-tól, majd az utódjaként megnevezett Oscar Piastri is kijelentette, hogy nem lesz az Alpine versenyzője 2023-ban.

Mindketten most először állhatnak majd a sajtó elé, azonban miközben Alonso őszintén nyilatkozhat majd a Lawrence Stroll finanszírozta vastag szerződéssel a zsebében, hogy miért döntött az Aston Martin mellett a francia-brit istálló helyett, a hangulat sokkal feszültebb lehet a McLaren és az Alpine között, miután mindkét fél úgy véli, hogy érvényes szerződést kötöttek az ausztrál F2-es bajnokkal, arról nem is beszélve, hogy csak a bekezdés végére jutottunk el oda, hogy eközben szegény Daniel Ricciardo is igényt tartana az ülésére, azonban a McLaren a Motorsport.com értesülései szerint már nyíltan jelezte a nyolcszoros futamgyőztesnek, hogy kifizetnék, csak bontsa fel a szerződését.

Váratlan bejelentés az Auditól?

Az FIA-nak valamiért nagyon sürgős volt, hogy az F1-es nyári szünet kellős közepén jelentsék be a 2026-os motorformula véglegesítését, ami eddig is a Porsche és az Audi bejelentésének előfeltétele volt. Bár a Red Bull és a Porsche legszívesebben hazai pályán, az Osztrák Nagydíjon jelentette volna be az új projektet, a sajtóközlemény részben az FIA késlekedése miatt ment is vissza a felek fiókjába.

Az Audi a 2026-os motorformula véglegesítésére hivatalos úton úgy reagált, hogy mivel a cégnél is sokan a nyári szünetüket töltik, nem sietnek az F1-es program megerősítésével, a Motorsport.com forrásai szerint azonban most, hogy mindenben megegyeztek a jelenleg az Alfa Romeóra matricázott Sauber felvásárlásáról, akár már a Belga Nagydíjon is megejthetik a nagy bejelentésüket. A Porschének pedig nem is kéne sokat várnia arra, hogy egy újabb, a Red Bullnak kedves hétvégéhez érjen a naptár, ugyanis Spa után egyből jön a Holland Nagydíj.

TD 39/22

Az FIA a pattogásra panaszkodó pilóták (és részben a Mercedes folytonos lobbizása) miatt a Belga Nagydíjtól egy új technikai direktívát vezet be. Az FIA egy új határértéket vezet be az autók oszcillációjára, és a megengedettnél jobban pattogó/delfinező autókat ki is zárhatják a verseny után. Emellett az FIA szigorúbban fogja vizsgálni a padlólemez-szélek hajlékonyságát, és az autók alatti kopóblokkokat is. A technikai direktíva arra kényszerítheti a csapatokat, hogy emeljék meg az autóik hasmagasságát, amivel a talajhatás ereje miatt leszorítóerőt veszítenének. Egyelőre nem tudni, hogyan változtathatja meg az FIA szigorúbb ellenőrzése az erősorrendet. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner nagyon kárörvendően nyilatkozott, amikor úgy fogalmazott, hogy hiába lobbizott a Mercedes az FIA-nál, lábon lőtték magukat, mert éppen az ő autójukat lassíthatják le a változások.

Az erő elektromos oldala

A 2026-os motorformula bevezetéséig már nem fejleszthetik a belső égésű motorjaikat az F1-es gyártók, de az FIA engedélyének értelmében szeptember 1-ig fejleszthették még az ERS-t és a hibrid rendszer ahhoz kapcsolódó részeit. Ez a határidő éppen a belga és a holland futam közé esik, így könnyen lehet, hogy több csapat már most, a Belga Nagydíjon beszereli az autóiba az új erőforrásokat.

A Motorsport.com olasz kiadásának információi szerint erre készül a Ferrari, akik a hibrid rendszer fejlesztésével és a belső égésű motor megbízhatóságának növelésével 15 lóerőt találtak még az eddig sem gyenge erőforrásukban. A Ferrari esetében az új alkatrészek beszerelése a 066/7 motor eddig nem éppen kiváló megbízhatósága miatt azonban biztosan hátrasorolásos büntetést jelentene, így még kérdéses, hogy azt valamelyik autójukkal bevállalják most, esetleg kivárnak egészen Monzáig, ahol a várakozások szerint könnyebb lesz előzni, mint a Hungaroringhez hasonlóan kanyargós Zandvoortban.

Kiszámíthatatlan időjárás

A 2021-es szezon egyik legemlékezetesebb versenye volt a Belga Nagydíj, ámbár a létező legrosszabb okból, ugyanis versenynek nehezen lehet nevezni azt, hogy a biztonsági autó mögött két kört tett meg a mezőny, majd az időmérős sorrendnek megfelelően kiosztották a felepontokat, George Russellt a dobogóra juttatva a Williamsszel.

Valószínűleg mindenkinek kissé görcsbe rándult a gyomra, amikor ránézett a spái időjárás előrejelzésre, és meglátta, hogy péntektől vasárnapig bármelyik nap eshet a különböző szervezetek számításai szerint. Mindenesetre csak egy jól időzített viharra van szükség ahhoz, hogy a hungaroringi tapasztalatok alapján Nicholas Latifi pole-pozíciót ünnepelhessünk az időmérő végén, hogy egy kicsit még jobban meg legyen kavarva ez a kiszámíthatatlan szezon.